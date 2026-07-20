Alla scoperta dei deodoranti per la zona intima

La zona intima è una parte del corpo molto delicata e può essere soggetta a sudorazione e a cattivi odori. L’inguine è particolarmente ricco di ghiandole sudoripare apocrine e di ghiandole sebacee e rappresenta un’area particolarmente calda e umida, dove l’accumulo di sudore e sebo crea le condizioni ottimali per la crescita e l’attività metabolica della microflora cutanea. Il deodorante intimo può essere un utile alleato per contrastare questi fastidi, donare freschezza e maggiore sicurezza durante la giornata, magari trascorsa fuori casa. Le formule più evolute, inoltre, sono pensate per idratare la pelle, lenire eventuali pruriti e arrossamenti, garantire una valida protezione contro gli agenti esterni e, perché no, donare luminosità.

1 - Deo Intimo Con Antibatterico, Chilly

ginecologicamente testato, ha una formula a base d’acqua arricchita con vitamina C e agenti igienizzanti, per una sensazione di extra protezione potenziata con il complesso AntiOdor™Plus per aiutare a contrastare la formazione degli odori nel rispetto dell’equilibrio naturale. La fragranza è floreale, morbida e avvolgente. Adatto all’uso quotidiano, si assorbe rapidamente, non lascia residui e bastano 2-3 spruzzi dopo la detersione per avere freschezza e protezione tutto il giorno.

2 - Lotus Flower Spray intimo rinfrescante, SBC

ideale per prendersi cura della zona intima, in particolare durante la menopausa, dona ogni giorno una piacevole sensazione di freschezza. Infuso con fiore di loto blu, altea e aloe vera, allevia la sensazione di secchezza e disagio e regala freschezza e conforto nella zona intima. Pratico da utilizzare durante il giorno per un benessere immediato. Su qvc.it

3 - Glitter Dream, Eco Bio Boutique

crema intima deodorante, lenitiva e illuminante in edizione limitata per l’estate. Una formula originale pensata per trasformare la cura quotidiana in un piccolo rituale di benessere e glamour. La fragranza tropicale si apre con le note fresche e vivaci di kiwi e lime, per lasciare spazio a un cuore goloso di mango, passion fruit e muschio dolce. Inoltre, i micro brillantini gold rosé, delicati e luminosi, regalano alla pelle un sofisticato effetto glow. Grazie alla presenza di bisabololo, aloe vera, allantoina e oli di mandorle, macadamia e carota, svolge poi un’azione idratante, lenitiva, protettiva e deodorante, contribuendo al comfort e al benessere della zona intima.

4 - Deo Intimate, Bioclin

appositamente formulato per prevenire e contrastare la formazione di cattivi odori nelle parti intime femminili e maschili, dona il massimo comfort e un’azione deodorante per tutta la giornata. Con vitamina E dall’azione idratante e lenitiva e un complesso di attivi antimicrobici e anti-esterasi che prevengono e neutralizzano la formazione dei cattivi odori dovuti alla sudorazione, nel rispetto della pelle sensibile.

IL PRODOTTO DA AVERE SEMPRE CON SE'





Detergente Intimo Spray senza risciacquo Tè Verde Bio & Prebiotici, La Saponaria

BRITA: MAI PIU' SENZA ACQUA

Brita, azienda tedesca a conduzione familiare, leader globale nella filtrazione, ottimizzazione e personalizzazione dell’acqua potabile, lancia Brita Larq iQ, una borraccia intelligente che combina filtrazione, tecnologia UV-C e tracciamento digitale dell’idratazione. Alla base del sistema c’è Brita LARQ Essential, una borraccia in acciaio inossidabile a doppia parete, disponibile in due diverse dimensioni e quattro colori, che mantiene l’acqua fredda fino a 24 ore. A questa è possibile aggiungere ulteriori funzionalità tramite il tappo Brita LARQ iQ Cap, che si connette all’app Brita e integra la tecnologia UV-C. Il tappo, infatti, traccia l’assunzione di acqua e ricorda di bere regolarmente. L’anello luminoso sul tappo smart fornisce promemoria discreti che invitano ad assumere acqua. Per garantire un conteggio corretto dell’assunzione totale della quantità di liquidi giornaliera, tramite l’app si possono aggiungere manualmente caffè, tè o altre bevande per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di idratazione totale. Inoltre, per chi desidera acqua fresca filtrata in movimento, il sistema può essere ampliato anche con il Brita LARQ Filter Upgrade Kit, che include una cannuccia filtrante e un filtro che migliora il gusto e riduce i PFAS, il cloro e le impurità come alcuni pesticidi, erbicidi e ormoni. Allo stesso tempo, la tecnologia UV-C integrata, che si attiva ogni due ore per un effetto autopulente, neutralizza fino al 99,99% dei batteri presenti nell’acqua. Testimonial della campagna promozionale è l’attrice e imprenditrice Millie Bobby Brown e l’obiettivo del marchio è inserire l’idratazione nel contesto del moderno self-care e di una routine quotidiana sempre più consapevole.

FIOCCHI DI NEVE A TERME MERANO





Natale è lontano e anche le fresche temperature invernali, ma nell’area sauna a Terme di Merano scende la neve. Un’esperienza speciale da vivere in un ambiente esclusivo, la Snow Room, che si aggiunge alle saune già esistenti. Da provare anche le nuove Snow Sky, docce con effetto neve, una nella zona sauna e una accessibile per tutti gli ospiti delle piscine. Nelle due nuove aree fresche si possono strofinare sulla pelle veri fiocchi di neve per il raffreddamento veloce del corpo fra una sauna e un’altra. Il beneficio della sauna sta proprio nel contrasto tra caldo e freddo. Il passaggio tra le diverse temperature migliora la circolazione e rinforza il sistema cardiovascolare, dal momento che il calore della sauna dilata i vasi sanguigni, mentre il freddo li restringe istantaneamente. Inoltre, lo shock termico controllato stimola la produzione di molecole preziose che favoriscono il rilassamento muscolare, riducono l’ormone dello stress e migliorano l’umore. In particolare, per gli sportivi, il contrasto è un toccasana in quanto il calore rilassa le fibre muscolari e aumenta l’apporto di ossigeno, mentre il freddo aiuta a ridurre i processi infiammatori e a drenare l’acido lattico accumulato durante lo sforzo. Infine, l’alternanza termica allena il corpo a reagire meglio agli sbalzi di temperatura esterni, rinforzando il sistema immunitario e riducendo le malattie da raffreddamento. Per tutti questi motivi è molto utile, dopo una seduta in sauna di 8-15 minuti, dedicarsi una doccia fredda nella Snow Sky o una seduta nella Snow Room. Info: termemerano.it.