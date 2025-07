Allenarsi in piscina e si resta in forma anche durante la stagione calda

Le giornate di sole e le alte temperature, soprattutto per chi soffre molto il caldo, possono essere un deterrente che allontana dal praticare attività sportiva all’aperto. Mantenere un movimento costante è, però, il primo passo per restare in forma anche d’estate.

L’ideale è, quindi, trovare un allenamento che permetta di sopportare le elevate temperature. «Praticare sport in piscina non solo aiuta a combattere il caldo, ma è anche un ottimo modo per mantenersi in forma. È un’attività fisica completa che, unendo movimenti specifici alle caratteristiche proprie dell’acqua, offre diversi vantaggi sia fisici sia psicologici», commenta Elita Parisi, personal trainer di Aspresso Roma.

Ma quali sono i benefici dell’attività fisica in piscina? «Sicuramente fortificare e tonificare il corpo. Fare dei movimenti in piscina è molto più impegnativo e faticoso rispetto a svolgere la stessa attività all’aria aperta. Ciò è possibile grazie alla resistenza dell’acqua, una peculiarità di questo elemento che, unita all’esercizio, aiuta a rinforzare il sistema muscolo-scheletrico. Oltre al corso di acqua gym, forse la più famosa lezione di fitness in piscina, esistono diversi altri corsi in acqua pensati appositamente per incrementare la forza e tonificare il corpo.

Ne sono un esempio acqua GAG, caratterizzata da movimenti che rinforzano la muscolatura di gambe, addome e glutei, e acqua tone, che attraverso l’utilizzo di attrezzi propone una serie di esercizi volti a tonificare i muscoli di tutto il corpo. Non solo forza e tonificazione, però.

La particolare resistenza dell’acqua ha un impatto positivo anche sulle funzioni metaboliche. Il maggior impegno richiesto dai movimenti permette infatti di incrementare significativamente il dispendio energetico, aspetto importante per coloro che desiderano mantenere una composizione corporea sana. Inoltre, lo sport in acqua migliora la circolazione sanguigna e regola i livelli di glicemia. Oltre al sistema muscolo-scheletrico, allenarsi in acqua ha aspetti positivi anche su altre sfere corporee. Contribuisce, per esempio, a migliorare la circolazione sanguigna stimolando il ritorno venoso, aiutando chi soffre di disturbi legati appunto a una circolazione non ottimale. L’allenamento aerobico in piscina ha dei benefici anche sulla regolazione dei livelli di glicemia, soprattutto in coloro che praticano movimenti in acqua regolarmente. Questi migliorano, infatti, la reattività dei tessuti insulino-sensibili, del tessuto muscolare, di quello adiposo e cardiaco, un fattore chiave per la gestione dei livelli di zucchero nel sangue».

Si sa che lo sport fa bene al corpo, ma anche alla mente. «È proprio così. In generale, praticare attività sportiva stimola la produzione di endorfine, sostanze chimiche naturali del corpo umano che inducono una sensazione di benessere. L’ambiente acquatico, inoltre, permette di creare un’atmosfera rilassante che amplifica questa sensazione, riducendo maggiormente lo stress e l’ansia. Inoltre, le lezioni in piscina sono adatte a tutti, indipendentemente dall’età e dal livello di capacità», conclude la personal trainer del Club romano.