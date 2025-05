Alta Val Tidone, 30 ulivi per festeggiare la nascita di 'Fare Bosco'

Si chiama 'Fare Bosco', è una nuova associazione, con base a Cesura di Alta Val Tidone, I fondatori sono Anna Bollini e Fabio Sajiz il cui scopo dichiarato è quello di «diffondere pratiche che contribuiscano alla cura dell’essere umano e dell’ambiente che lo circonda».. Non a caso l’affollata presentazione della nuova associazione si chiamava Radici e durante il pomeriggio sono state piantate ben 30 piantine di ulivo. Tra gli ospiti d'onore Giuseppina Crosignani, oggi novantenne che tra il 1954 e il 1956 fondò e condusse una scuola per i bambini a Cesura. Proprio nei locali di quella ex scuola di campagna i due fondatori della neonata associazione, hanno trovato casa e dato impulso alla nuova realtà.

Prossimo evento il 14 giugno a Borgo Mulino Lentino con camminate alla scoperta delle erbe aromatiche, laboratori di raccolta delle ombre e incontri per scoprire il mistero e la meraviglia che si nasconde nei piccoli oggetti.