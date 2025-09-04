Differenziata a Bobbio, in distribuzione i contenitori

Sono in distribuzione a Bobbio, da parte del personale incaricato da Iren, i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare. Contestualmente il personale spiega i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente il rifiuto indifferenziato.

«Il sistema permette di raggiungere risultati ambientali significativi, contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati grazie all’impegno dei cittadini» spiega Atersir, che ha affidato in concessione ad Iren il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza.

Ad ogni utenza viene consegnato un bidoncino grigio per il rifiuto indifferenziato, dotato di microchip di riconoscimento: in futuro permetterà la lettura e il conteggio di ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza sarà previsto un numero di svuotamenti annuale, compreso nella tariffa. Applicando un principio di equità, gli eventuali costi aggiuntivi per le vuotature eccedenti saranno imputati all’utenza medesima anziché essere redistribuite sugli altri cittadini.

La nuova tariffazione non parte subito. Nei prossimi mesi è previsto un periodo di test, fondamentale per perfezionare le modalità di raccolta differenziata e ridurre al minimo il conferimento dell’indifferenziato. Occorre in ogni caso ricordare che il bidoncino grigio va esposto solo quando è pieno.

Raccolta della carta - Ad ogni utenza viene consegnato un contenitore domiciliare per la raccolta della carta: sarà blu, in applicazione della normativa europea che identifica il colore blu per la carta e il giallo per la plastica. La raccolta della carta continuerà con frequenza quindicinale, mentre verrà istituita per le utenze commerciali una raccolta domiciliare del cartone con cadenza settimanale. Nulla cambia per il contenitore della raccolta domiciliare dell’organico e per i contenitori stradali di plastica - barattolame, vetro e vegetale. Per la zona del centro rimarrà la raccolta a sacchi per plastica e barattolame.

Raccolta dei rifiuti ingombranti - Dal mese successivo al passaggio degli informatori verrà introdotto il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio (su prenotazione).

Gli informatori incaricati da Iren

Gli informatori sono identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607. Successivamente, per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti a domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente Temporaneo presso il Comune e nelle frazioni, presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren, con il seguente calendario: