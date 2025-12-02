«Gli alberi sono gli storici locali», 400 bambini li abbracciano

A Castelsangiovanni i protagonisti della giornata dedicata agli alberi sono stati oltre 400 bambini a adolescenti, dalle scuole materne alle medie, e gli alberi di viale Amendola. A ognuno dei tigli che costeggiano il trafficatissimo viale i bambini hanno regalato un abbraccio. Un abbraccio fisico, ma anche un abbraccio fatto di stoffa, realizzato dagli stessi scolari. «Gli alberi recita la poesia scritta dai bambini – sono gli storici locali. Prendendoci cura di loro ci garantiamo il futuro». Alberi quindi come custodi della memoria collettiva e garanti, con la loro presenza, di un futuro sostenibile anche e soprattutto in una città come Castelsangiovanni, soffocata ogni giorno dal traffico di migliaia di veicoli.