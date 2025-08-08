Green Steel Game 2025 di “Ricrea”, 90 centri estivi coinvolti

Il 30 luglio 2025, alle ore 11.30, nella prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati, sono stati presentati i risultati dell’edizione 2025 del Green Steel Game, il progetto di educazione ambientale promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, per sensibilizzare bambine, bambini e adolescenti alla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Eduiren, settore educational del Gruppo Iren, che ha condiviso con Ricrea i contenuti legati alla sostenibilità, e con il supporto di Anci, Croce Rossa Italiana e Giocamondo, che hanno contribuito attivamente alla sua diffusione e riuscita su tutto il territorio nazionale.

L’edizione 2025 ha coinvolto oltre 90 centri estivi in tutta Italia e ha visto la partecipazione di oltre 5700 ragazze e ragazzi, confermando il forte impatto dell’iniziativa in termini di sensibilizzazione e formazione ambientale. Tutti i centri estivi - associazioni e grest che hanno partecipato al progetto hanno ricevuto in omaggio il gioco in scatola "Crea la tua piiista!" di RICREA, realizzato interamente con materiali riciclati. Si tratta di un gioco creativo e divertente pensato per stimolare la fantasia di bambine e bambini, permettendo loro di costruire tanti circuiti differenti, sempre nuovi, nel segno della sostenibilità e del riuso.

“Questo progetto è la dimostrazione concreta di come, attraverso il gioco e la partecipazione, sia possibile parlare di sostenibilità in modo efficace, coinvolgente e formativo – ha affermato Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, tappi e bombolette si riciclano al 100% e all'infinito, e vedere così tanti bambini mettersi in gioco e approfondire il tema della raccolta differenziata ci riempie di orgoglio. Il loro entusiasmo è la prova che l’educazione ambientale è una sfida che si può vincere quando si gioca di squadra”.

“E’ un progetto importante perché offre una opportunità gratuita di imparare divertendosi dopo la fine della scuola. Un supporto concreto per i Grest, i campi estivi e tutte le associazioni attive sul territorio, una rete spesso non abbastanza valorizzata, che permette, invece, di prolungare e diffondere i momenti di formazione in estate oltre l’ultima campanella. Una rete da sempre al centro dell’attenzione di Eduiren.” ha sottolineato Arturo Bertoldi, Responsabile Eduiren.

“Come ANCI siamo orgogliosi di aver sostenuto un’iniziativa che coinvolge attivamente i territori e le giovani generazioni su un tema cruciale come la sostenibilità ambientale” – ha dichiarato Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI – “I Comuni sono in prima linea nella promozione della raccolta differenziata e nel rafforzamento della cultura del riciclo, e progetti come il Green Steel Game rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra enti locali, consorzi e mondo educativo. Investire nell’educazione ambientale significa costruire comunità più consapevoli e responsabili, oggi e domani.”

Nato come piccola iniziativa locale, il Green Steel Game ha preso il via con la sua prima edizione nella parrocchia Sacra Famiglia di Piacenza. L’anno successivo il progetto ha coinvolto tutti i centri estivi parrocchiali della Diocesi di Piacenza, per poi estendersi nella terza edizione alle province in cui Iren gestisce la raccolta dei rifiuti – Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Torino, Vercelli, Grosseto e La Spezia – fino a raggiungere, nel 2025, tutto il territorio italiano. Un percorso di crescita che testimonia come un’idea partita dal territorio possa trasformarsi in un grande successo nazionale di educazione ambientale. Ha coinvolto Centri Estivi, Grest, Oratori, Parrocchie e Associazioni in tutta Italia, attraverso una modalità fresca, divertente e soprattutto formativa che ha reso i più giovani motori di piccoli gesti che fanno la differenza. Ciascun incontro si è svolto secondo una formula ben collaudata: una lezione dall’approccio dinamico e coinvolgente, supportata da video e slide, che ha guidato i ragazzi alla scoperta del mondo del riciclo degli imballaggi in acciaio, condotta da Alvin Crescini dell’agenzia Peaktime, specializzata in format didattici. Al termine della lezione, i partecipanti si sono messi alla prova con un quiz a tempo, da svolgere in squadre, con domande a risposta multipla. Il punteggio ottenuto da ciascun team ha contribuito al risultato finale del proprio Grest o Associazione, premiando non solo la velocità, ma anche la competenza e il gioco di squadra.

Green Steel Game è patrocinato da ANCI, a conferma del valore educativo e civico dell’iniziativa e rappresenta oggi un esempio virtuoso di come la sinergia tra istituzioni, consorzi e territorio possa generare consapevolezza e partecipazione attiva nelle nuove generazioni.