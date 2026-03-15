Segnali di primavera, le uova di rana nelle acque quiete degli stagni naturali

Sono le prime. La deposizione delle uova di rana avviene nelle acque quiete degli stagni naturali mentre le prime fioriture segnano la fine dell’inverno e il bosco è ancora nudo. I raggi del sole che scaldano l’acqua e accelerano il metabolismo degli anfibi, noti animali a sangue freddo (eterotermi dicono i naturalisti), stimolano la ripresa del loro ciclo biologico. Quale evento più della riproduzione indica vitalità? Nessuno. Femmina e maschio della rana si accoppiano, lui sale sulla schiena di lei lungo il perimetro di bacini d’acqua. Le uova, piccoli pallini neri immersi in una globosa gelatina protettiva, vengono abbandonate in acqua. Nasceranno da ognuno di quei pallini tanti girini, da cui si svilupperanno – dopo una metamorfosi incantevole – pochi adulti. La selezione naturale, infatti, si fa importante tra di loro. Nei giorni che ci avvicinano alla Pasqua, anche gli uccelli riempiranno i loro nidi di uova (con il guscio), una conquista evolutiva che ha liberato gli animali (rettili e uccelli) dall’ambiente acquatico.