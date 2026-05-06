Vent’anni in prima linea, Laura Chiappa racconta l’impegno di Legambiente Piacenza
Ospite a Lo Specchio di Telelibertà, in dialogo con Nicoletta Bracchi
Matteo Prati
|3 ore fa
Da oltre vent’anni è uno dei volti più riconoscibili dell’ambientalismo piacentino. Ospite a Lo Specchio di Telelibertà, in dialogo con Nicoletta Bracchi, Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza, ha ripercorso un lungo percorso fatto di battaglie e presenza costante sul territorio. «Sono stati anni a volte difficili, ma sempre bellissimi – racconta – perché il tema ambientale mi ha sempre coinvolto. Vale sempre la pena lottare per i propri ideali. La questione ecologica fa rima con futuro».
Un impegno iniziato come volontaria nei primi anni 2000 e proseguito dal 2007 alla guida del circolo: «Quasi vent’anni da presidente, è tempo di pensare al passaggio di testimone». Tra i cambiamenti più evidenti, il rapporto con i giovani: «Il tema è molto sentito, ma c’è eco-ansia e meno continuità nel volontariato. I ragazzi sono più veloci, più orientati all’azione che all’ascolto». Il suo “maestro” ambientalista è Marco Natali. L’attività di Legambiente ha attraversato molti fronti: dalla Val Boreca e il Po, alle campagne contro nucleare e inquinamento dell’aria, fino alla tutela del Trebbia: «Abbiamo fermato progetti impattanti e salvato un territorio prezioso». Centrale anche il consumo di suolo: «La sfida è uno sviluppo sostenibile e compatibile con il territorio».
Tra le immagini del suo percorso sceglie una foto del 1977: «Eravamo a Veano, con l’Azione cattolica, arrampicate su un albero. Cominciavo ad aprire i miei orizzonti». Un ricordo legato anche a un dolore personale: «Avevo perso mia madre e un’amica. Quei giorni furono una boccata d’aria. Fondamentale l’incontro con don Eliseo Segalini». Determinante anche il liceo Gioia: «Mi ha dato strumenti culturali e confronto che porto ancora oggi». Tra i momenti più significativi, il Po: «La motonave Calpurnia, quando si navigava fino alle isole del Pinedo e Serafini». E le battaglie ambientali: «Siamo sempre stati contrari al nucleare. Oggi seguo il tavolo sulla trasparenza di Caorso: serve arrivare al decommissioning». Sulla qualità dell’aria: «Migliora, ma non abbastanza: è una priorità». Anche gli animali sono un tema centrale: «Abbiamo promosso iniziative contro i circhi con animali, aumentando la sensibilità».
Accanto all’impegno associativo, Chiappa è guardia ecologica volontaria: «La tutela della fauna è un patrimonio di tutti». Il verde resta al centro: «Dalle piantumazioni al Parco della Pace all’ex Unicem e Borgotrebbia». E la battaglia sul consumo di suolo continua: «Vigilanza costante sulla logistica e sulle aree agricole». In chiusura un messaggio ai giovani: «Avvicinatevi al volontariato, leggete ambiente ed economia insieme. Create reti e alleanze. E soprattutto: siate sempre ottimisti».
Dalla battaglia contro l’inceneritore ai flash mob
Tra le “crociate” più difficili, Laura Chiappa ricorda quella contro l’inceneritore: «È stata la lotta più lunga, quasi vent’anni. Abbiamo presentato due ricorsi al Tar, ma li abbiamo persi». Un esito che non cancella il valore dell’impegno: «Quando dicevamo che non era la soluzione ci prendevano per pazzi, oggi è la normativa stessa a considerarlo l’ultima opzione». Anche la mobilità resta centrale: «La Statale 45 va migliorata, ma con progetti sostenibili e condivisi». Accanto all’attività più istituzionale, non manca un approccio creativo: «I flash mob sono tra le cose che mi divertono di più: uniamo mobilitazione e partecipazione». Tra i ricordi, il “Richiamo del Trebbia”: «Un momento bellissimo tra canoa e turismo sostenibile». Infine la sensibilizzazione quotidiana: «Puliamo il mondo coinvolge cittadini e scuole. Serve più educazione civica, perché il rispetto dell’ambiente nasce dai comportamenti». Tutte le puntate de Lo Specchio di Piacenza sono disponibili on demand sul sito Libertà.
Gli articoli più letti della settimana
1.
(Ex) centro commerciale Le Cupole, dopo l'addio di Sigma via anche la luce
2.
Il volo cancellato e la scelta di rimanere in Sri Lanka, la storia di Axelle
3.
La Moc cambia sede, dal 4 maggio in Medicina nucleare. Obiettivo 2mila esami
4.
Banda del buco colpisce l’azienda agricola Mulino di Bisi: l’obiettivo era il bancomat