Vent’anni in prima linea, Laura Chiappa racconta l’impegno di Legambiente Piacenza

Da oltre vent’anni è uno dei volti più riconoscibili dell’ambientalismo piacentino. Ospite a Lo Specchio di Telelibertà, in dialogo con Nicoletta Bracchi, Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza, ha ripercorso un lungo percorso fatto di battaglie e presenza costante sul territorio. «Sono stati anni a volte difficili, ma sempre bellissimi – racconta – perché il tema ambientale mi ha sempre coinvolto. Vale sempre la pena lottare per i propri ideali. La questione ecologica fa rima con futuro».

Un impegno iniziato come volontaria nei primi anni 2000 e proseguito dal 2007 alla guida del circolo: «Quasi vent’anni da presidente, è tempo di pensare al passaggio di testimone». Tra i cambiamenti più evidenti, il rapporto con i giovani: «Il tema è molto sentito, ma c’è eco-ansia e meno continuità nel volontariato. I ragazzi sono più veloci, più orientati all’azione che all’ascolto». Il suo “maestro” ambientalista è Marco Natali. L’attività di Legambiente ha attraversato molti fronti: dalla Val Boreca e il Po, alle campagne contro nucleare e inquinamento dell’aria, fino alla tutela del Trebbia: «Abbiamo fermato progetti impattanti e salvato un territorio prezioso». Centrale anche il consumo di suolo: «La sfida è uno sviluppo sostenibile e compatibile con il territorio».

Tra le immagini del suo percorso sceglie una foto del 1977: «Eravamo a Veano, con l’Azione cattolica, arrampicate su un albero. Cominciavo ad aprire i miei orizzonti». Un ricordo legato anche a un dolore personale: «Avevo perso mia madre e un’amica. Quei giorni furono una boccata d’aria. Fondamentale l’incontro con don Eliseo Segalini». Determinante anche il liceo Gioia: «Mi ha dato strumenti culturali e confronto che porto ancora oggi». Tra i momenti più significativi, il Po: «La motonave Calpurnia, quando si navigava fino alle isole del Pinedo e Serafini». E le battaglie ambientali: «Siamo sempre stati contrari al nucleare. Oggi seguo il tavolo sulla trasparenza di Caorso: serve arrivare al decommissioning». Sulla qualità dell’aria: «Migliora, ma non abbastanza: è una priorità». Anche gli animali sono un tema centrale: «Abbiamo promosso iniziative contro i circhi con animali, aumentando la sensibilità».

Accanto all’impegno associativo, Chiappa è guardia ecologica volontaria: «La tutela della fauna è un patrimonio di tutti». Il verde resta al centro: «Dalle piantumazioni al Parco della Pace all’ex Unicem e Borgotrebbia». E la battaglia sul consumo di suolo continua: «Vigilanza costante sulla logistica e sulle aree agricole». In chiusura un messaggio ai giovani: «Avvicinatevi al volontariato, leggete ambiente ed economia insieme. Create reti e alleanze. E soprattutto: siate sempre ottimisti».

Dalla battaglia contro l’inceneritore ai flash mob