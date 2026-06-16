Il cucciolo alla ricerca dell'indipendenza, mentre la mamma lo cura

Un mondo di attenzioni quello dei mammiferi. Erbivori come il capriolo, la lepre, il daino…o carnivori come il lupo, la volpe, la faina… non cambia. I cuccioli (in genere uno o due o poco più) alla nascita vengono allattati (ecco da dove nasce il termine del gruppo mammiferi) e seguono gli adulti che trasmettono loro come muoversi nell’ambiente. Le cure parentali sono prerogativa anche degli uccelli, non invece di serpenti (rettili), rospi (anfibi) o carpe (pesci).

La primavera – come noto stagione per eccellenza del risveglio della natura – è periodo delle nascite e – si diceva – di attenzioni particolari. Perché? Perché la specie deve completare con successo la riproduzione, adattandosi all’ecosistema. Nel breve video che proponiamo è stata ripresa una femmina di capriolo con il suo cucciolo, in un campo in collina piacentina. Abile sin dalla nascita nel movimento, lei lo protegge da eventuali predazioni e lo nutre allattandolo finché il giovane esemplare alterna mammella ad alimentazione autonoma separandosi lentamente dal legame materno e unendosi al branco del territorio.