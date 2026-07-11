Reati commessi contro animali, a Piacenza sono 12 gli indagati

Diminuiscono i procedimenti per reati contro gli animali in Emilia-Romagna. E se Ferrara continua a essere una delle province con il numero più elevato di fascicoli aperti Piacenza sta meglio: siamo i meno malmessi in Emilia Romagna, con 30 procedimenti e 12 persone indagate. È quanto emerge dal Rapporto Zoomafia 2026 dell’Osservatorio nazionale Zoomafia istituito da Lav nel 1998, che analizza i dati trasmessi dalle Procure italiane relativi al 2025 per i principali reati contro gli animali, dal maltrattamento all’uccisione, fino ai reati venatori e al traffico illecito di animali da compagnia.

A livello nazionale, il rapporto evidenzia un calo del 4,62% dei procedimenti penali rispetto al 2024, mentre il numero degli indagati cresce dell’8,55%.