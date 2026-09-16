Ronnie abbandonato come un rifiuto, adesso c’è il grande cuore di Maria

A luglio era stato ritrovato moribondo sul ciglio della via Emilia. Per Ronnie - un piccolo meticcio di età stimata attorno ai 14 anni - si erano mobilitati dal canile di Piacenza e a Crema era stato sottoposto a intense terapie salvavita. E sempre il canile di Piacenza, con la responsabile Laura Gatti, per Ronnie uscito dal pericolo aveva lanciato l’appello per un’adozione del cuore. Ci voleva un cuore grande per schiudere le porte a quell’esserino sfortunato, maltrattato e senza neanche la forza di abbaiare.

Ha trovato una casa, e soprattutto Maria (di cognome fa Bertuzzi), una vitalissima pensionata di Settima che non ha resistito.