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Ronnie abbandonato come un rifiuto, adesso c’è il grande cuore di Maria

Per il piccolo meticcio, anziano e scampato alla morte, il canile di Piacenza aveva lanciato un appello per adottarlo

Simona Segalini
Simona Segalini
|2 ore fa
Maria Bertuzzi con il piccolo Ronnie, sopravvissuto all’abbandono e alle malattie
Maria Bertuzzi con il piccolo Ronnie, sopravvissuto all’abbandono e alle malattie
1 MIN DI LETTURA
A luglio era stato ritrovato moribondo sul ciglio della via Emilia. Per Ronnie - un piccolo meticcio di età stimata attorno ai 14 anni - si erano mobilitati dal canile di Piacenza e a Crema era stato sottoposto a intense terapie salvavita. E sempre il canile di Piacenza, con la responsabile Laura Gatti, per Ronnie uscito dal pericolo aveva lanciato l’appello per un’adozione del cuore. Ci voleva un cuore grande per schiudere le porte a quell’esserino sfortunato, maltrattato e senza neanche la forza di abbaiare.
Ha trovato una casa, e soprattutto Maria (di cognome fa Bertuzzi), una vitalissima pensionata di Settima che non ha resistito.
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