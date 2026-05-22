"Visto nei cartoon": Titti e il gatto Silvestro nella realtà

A volte la realtà è più divertente dell’animazione. Chi non conosce la serie storica tra il gatto Silvestro e il giallo canarino Titti? Gli over 50, definiti nel linguaggio moderno ‘boomer’, certamente sì. Perché la ricordiamo? Semplice - nel breve video che proponiamo - la scena tra un gatto (molto) domestico la cui attenzione si sposta su un passerotto che si posa sul davanzale della finestra per riposarsi, ricorda le storiche rincorse e fughe tra i due animaletti. Come nel cartone, la storia è a lieto fine: l’uccellino vola via, per un soffio. La scienza suggerisce che nel periodo riproduttivo primaverile sia meglio tenere i gatti il più possibile in casa. Sono infatti tra i più spietati predatori, sebbene spesso abbiano la pancia piena di crocchette. Regolatori – in negativo – della biodiversità nel mondo naturale. Ecco da oggi, consigliamo di tenere anche le finestre chiuse…