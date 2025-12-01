Aspettando l'anno nuovo: esperienze per mente e corpo

Completamente immerso nel contesto in cui si trova, lo Sport Hotel Panorama, resort di benessere e wellness nel cuore del Trentino e delle Dolomiti del Brenta, offre un’esperienza immersiva completa nella natura. Non solo per il panorama, suggestivo e affascinante, ma perché qui, all’interno del Parco del Respiro di Fai della Paganella, si può praticare forest bathing: una tecnica che ha origini antichissime e che proviene dal Giappone a cui sono riconosciuti molteplici benefici, dall’effetto sulla pressione arteriosa a quello sulle difese del sistema immunitario. Francesca Mottes e Maurizio Giuliani, titolari del resort, ne sono guide esperte e promotori convinti: lasciarsi condurre e affascinare di primo mattino attraverso quest’area boschiva e i suoi sentieri abitati da faggi, ma anche da camosci, è una vera e propria esperienza formativa, informativa e rigenerante. Perché nella foresta si respirano i monoterpeni: componenti degli oli essenziali emessi dalle piante, che contribuiscono a combattere lo stress. Inoltre, allo Sport Hotel Panorama si trova anche il Giardino Bioenergetico, pensato e realizzato dar, per offrire agli ospiti non solo il piacere di essere circondati dal verde, ma di trarre il massimo beneficio dalle piante presenti e delle cui ha rilevato l’altissimo tasso bioenergetico. Il relax indoor, invece, è appannaggio de La Dolce Vita SPA, la spa dell’hotel che si sviluppa su 1200 metri tra saune e vasche riscaldate, con un menù di oltre cento trattamenti viso e corpo, massaggi olistici e relax. Per maggiori informazioni: sporthotelpanorama.it

L'Hotel Principe di Savoia

I SUONI DEL RELAX A MILANO, DOVE SI CELEBRA THE CAROLS OF CHRISTMAS

In occasione del periodo natalizio, l’hotel 5 stelle Park Hyatt Milano, situato di fronte all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, estende la magia dei festeggiamenti anche all’AQVAM Spa powered by Beautick celebrando il tema The Carols of Christmas e trasformando i canti delle feste in melodie per il corpo. Nelle sale avvolte da luci calde e profumi aromatici, ogni trattamento diventa una sinfonia di suoni e fragranze. Il percorso inizia con lo scrub corpo The Rhythm of Nature, un trattamento esfoliante naturale che nutre e illumina la pelle, restituendole elasticità e morbidezza. A scelta, la versione a base di zucchero di canna con oli essenziali di arancia e cannella, oppure quella con sale del Mar Morto, lavanda e legno di cedro. L’esperienza si svolge sulle note dei suoni della natura, come pioggia, onde e foreste che aiutano a riequilibrare l’energia e favoriscono un profondo rilascio emotivo, riducendo stress e tensioni. Il viaggio sensoriale prosegue poi con quattro massaggi esclusivi. Rapsodia, trattamento svedese che favorisce l’ossigenazione del sangue e migliora circolazione e flessibilità, è ideale dopo un viaggio o per ritrovare leggerezza mentale. Avvolto dai profumi freschi di eucalipto e lavanda e accompagnato da suoni celtici, arpe e flauti, rinnova l’energia e risveglia vitalità e respiro. Note dell’Anima, massaggio olistico che rilassa i muscoli e migliora la mobilità articolare, favorisce il riequilibrio energetico e la purificazione dalle tossine. Le campane tibetane e gli strumenti ancestrali scandiscono il ritmo del trattamento, mentre gli oli essenziali di menta e tea tree diffondono un calore profondo che ristabilisce calma e centratura interiore. Ritmo Profondo, trattamento deep tissue ad azione intensiva, scioglie tensioni e contratture muscolari, migliorando focus e forza. Le manualità vigorose seguono il battito dei suoni binaurali, mentre legno di rosa, arancio e cannella avvolgono il corpo in una sensazione di energia rinnovata. Infine, Avvolgente Melodia, massaggio rilassante con sentori di lavanda, culla i sensi sulle armoniose sonorità della natura e su delicate melodie classiche, evocando la quiete dei boschi innevati e la dolcezza silenziosa dell’inverno. Per prenotare il proprio viaggio sensoriale: parkhyatt.com

Le Terme di Sirmione

CENONE IN ACCAPPATOIO

Alle Terme di Sirmione si può cenare e aspettare l’arrivo dell’anno nuovo in relax, divertimento e accappatoio. SPA New Year, infatti, è l’evento di Capodanno firmato SPA & Thermal Garden, per celebrare l’ultima notte dell’anno immersi nel calore dell’acqua termale sulfurea salsobromoiodica, l’elemento distintivo che da oltre un secolo caratterizza Terme di Sirmione per i suoi benefici naturali su respiro e corpo, ma anche godersi una cena con musica e spettacoli. Tra piscine, saune, percorsi relax, live music, DJ set, spettacolo di micromagia e rituali scrub e aufguss, si trascorre una notte di puro equilibrio psicofisico. A mezzanotte, immancabile il countdown in pool e il brindisi con selezione di pasticceria e panettone. Per tutti, il New Year Gift firmato Terme di Sirmione. Per prenotare: termedisirmione.com/spathermalgarden