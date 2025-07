Atilia, l’elisir di bellezza del lago di Como che nasce dal latte di capra biologico

Frutto della visione di Fabio Bulgheroni, Atilia affonda le sue radici nel cuore del Lago di Como, dove la purezza della natura e la tradizione agricola si fondono in una formula cosmetica d’avanguardia.

È in questo scenario che Fabio Bulgheroni ha trovato l’ispirazione per il suo brand, il cui cuore risiede nel latte di capra biologico, un ingrediente scelto per le sue eccezionali proprietà nutrienti, lenitive e altamente tollerabili, adatto anche alle pelli più sensibili, comprese quelle dei bambini. Utilizzato da secoli per le sue proprietà benefiche, il latte di capra biologico grazie alla sua composizione ricca di vitamine A, D e B12, acidi grassi essenziali e proteine, rappresenta una soluzione naturale e altamente efficace per nutrire e proteggere la pelle.

Fra i suoi principali benefici c’è l’idratazione profonda perché l’acido lattico esfolia delicatamente, favorendo un’idratazione intensa e una texture morbida e levigata. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, è poi ideale per pelli sensibili o soggette a irritazioni, come eczema e rosacea. La combinazione unica di nutrienti favorisce, inoltre, il rinnovamento cellulare, donando alla pelle un aspetto più luminoso e uniforme. Nei prodotti Atilia, questo prezioso latte proviene dal Casale Roccolo di Binago (CO), azienda della famiglia Bulgheroni in cui sostenibilità ed etica guidano ogni fase della produzione. Una filiera corta e controllata che garantisce la massima qualità, nel rispetto del benessere animale e dell’ambiente, grazie anche a un packaging eco-friendly e ingredienti biologici certificati, per garantire il massimo della qualità e della sicurezza.