B-gntl: la skincare made in Italy che nasce da una storia vera e celebra la forza della cura e della gentilezza sulle pelli sensibili

In un mondo dove la bellezza è spesso sinonimo di perfezione, b-gntl si fa portavoce di un concetto nuovo, che va oltre: offrire non solo benessere fisico, ma anche un impatto positivo sull’umore e sull’autostima.

B-gntl, infatti, è una linea di skincare che nasce da un’esperienza vissuta in prima persona da chi l’ha fondata e scaturisce dal bisogno concreto di rispondere alle esigenze delle pelli più sensibili, come quelle sensibilizzate da trattamenti farmacologici intensivi. La sua missione è semplice, ma profonda: creare prodotti sicuri, efficaci e delicati, che siano in grado di celebrare la forza interiore e la bellezza naturale di ogni persona, anche nei momenti più difficili.

A dar vita al marchio sono state Paola e Daniela Del Ciotto, sorelle e professioniste con una solida esperienza nel settore chimicofarmaceutico e cosmetico maturata tra Italia e Regno Unito. B-gntl, è stata la risposta a un’esigenza profonda di Paola. Nel 2018, infatti, ha affrontato una diagnosi di cancro, vivendo un periodo che segna non solo il corpo, ma anche la pelle, che è diventata più fragile e sensibile. In quel momento, Paola si è resa conto di quanto fosse difficile trovare prodotti delicati e adatti a una pelle che sta vivendo una trasformazione così intensa. Questa consapevolezza l’ha portata allora a immaginare una linea di skincare che potesse davvero rispondere alle necessità di chi sta affrontando una condizione simile: prodotti sicuri, efficaci e soprattutto gentili.

Con il supporto della sorella Daniela, ha studiato un gesto di cura che andasse oltre la bellezza esteriore, per abbracciare anche la forza interiore di ogni persona. Un modo per tornare a riconoscersi, a sentirsi a proprio agio con la propria pelle, anche nei periodi più difficili. «Abbiamo creato b-gntl per dare a chi ha bisogno di riscoprire la propria pelle e il proprio corpo uno spazio di cura autentica. Ogni prodotto è pensato per essere un gesto di resilienza e che celebri la forza che ogni persona ha dentro di sé», racconta Paola Del Ciotto. I prodotti b-gntl sono dermatologicamente testati su pelli sensibili, testati per metalli pesanti, vegani e formulati con ingredienti essenziali, privi di agenti potenzialmente irritanti, per garantire un’azione delicata, ma profondamente nutriente. «Crediamo fermamente che il benessere vada oltre il trattamento della pelle, ma includa un momento di consapevolezza e autostima. La skincare diventa così un atto di coraggio, un momento per ritrovare fiducia e forza interiore», spiega Daniela Del Ciotto.

Il brand si distingue per un approccio di minimalismo funzionale: ogni prodotto è studiato per essere semplice, ma allo stesso tempo altamente performante e concepito per garantire la massima tollerabilità, con ingredienti che lavorano in armonia con la pelle per restituirle luminosità e freschezza, senza compromessi. Ogni formula è sviluppata in Italia, con texture leggere, ingredienti selezionati e pack sostenibili. «Con b-gntl vogliamo anche superare un pregiudizio ancora diffuso: quello secondo cui i cosmetici per pelle sensibile debbano essere acquistati esclusivamente in farmacia e somigliare più a medicinali che a veri trattamenti di bellezza. Al contrario, ci impegniamo a creare prodotti che uniscano estetica accattivante e funzionalità, restituendo alla skincare sensibile anche il piacere dell’esperienza sensoriale», conclude Paola Del Ciotto.

