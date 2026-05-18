Bambini... all’opera! Con Corrado Casati c’è “Be’...Beethoven” al Teatro Municipale

Sono 110 piccoli studenti, ma li vedi attenti e impegnati come un team professionale. Al centro c’è il maestro Corrado Casati, che con chiarezza e decisione dirige le prove di quello che sarà l’ennesimo fiore all’occhiello di “Bambini... all’Opera!”, progetto inserito nella Stagione Young di Fondazione Teatri, che l’anno scorso ha fatto molto parlare di sé anche a livello nazionale. Perché l’educazione alla musica passa dallo stare insieme, dal saper ascoltare, dal mettersi in gioco.

Quest’anno va in scena “Be’... Beethoven!”, il cui sottotitolo recita “Storia vera-non-vera di Ludwig van”, spettacolo musicale e teatrale come sempre ideato dal maestro Casati (anche pianista e regista con l’aiuto prezioso di Agostino Bossi). L’appuntamento è al Teatro Municipale per mercoledì 20 maggio alle ore 10 per le scuole e alle ore 20 in replica, lo stesso giorno, per gli adulti.

Coinvolto un Ensemble musicale di grandi professionisti: Serafino Tedesi, Paolo Costanzo, Pietro Scalvini, Marcela Conti Gerizani, Gregorio Ferrarese, Jacopo Carini, Paolo Pinferetti, Darko Jovanovic, Fausto Polloni, Benedetto Ritorto, Pietro Caico. La scenografia non è solo di Angelo Antonio Falmi, ma anche degli studenti Nikola Durisova, Yibin Giovanni Hu, Thomas Kent, Nicole Viranin (gli illustrissimi Musicanti di Brema).