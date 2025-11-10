Beauty News: ultima notizia dal mondo della bellezza e del benessere

BUON ANNIVERSARIO KYLIE COSMETICS

In esclusiva da Douglas arriva la nuova limited edition King Kylie per celebrare il decimo anniversario del marchio di beauty Kylie Cosmetics, firmato da Kylie Jenner. Questa collezione racconta l’evoluzione dello stile inconfondibile della sua fondatrice e rende tributo alle origini rivoluzionarie del marchio. Oggi Kylie Cosmetics, presente in oltre cinquanta Paesi, è diventato un punto di riferimento globale nel mondo della bellezza e con la sua nuova collezione celebra l’era originale di King Kylie. «Sono incredibilmente orgogliosa di celebrare i 10 anni di Kylie Cosmetics», ha dichiarato Kylie Jenner. «Ho sempre amato il make-up, da che ho memoria, e sono immensamente grata di avere l’opportunità di creare e condividere con i miei fan in tutto il mondo i prodotti che uso ogni giorno. Sono entusiasta di presentare la mia King Kylie Collection, è stato meraviglioso ripercorrere tutti i miei look del passato e riflettere su come tutto è iniziato».

Fra i prodotti della collezione c’è Loose Powder Highlighter King Kylie, powder highlighter ispirato all’iconico illuminante del 2017, una polvere setosa e riflettente che contiene perle per donare alla pelle un effetto glow. Si sfuma con facilità, non evidenzia le imperfezioni e può essere stratificato per raggiungere la luminosità desiderata e un finish ad alto impatto.

Kylie Cosmetics

NDL PRO-HEALTH, IL MARCHIO DI RAFA NADAL E CANTABRIA LABS, APPRODA IN ITALIA

NDL Pro-Health, il marchio di integratori alimentari fondato da Rafa Nadal, tennista fra i più grandi di sempre, e Cantabria Labs, ha fatto ufficialmente il proprio ingresso nel mercato italiano. Nato in Spagna nel 2023 dall’incontro tra Nadal, atleti stimato e rispettato a livello mondiale, e Cantabria Labs, laboratorio farmaceutico spagnolo, propone diverse linee nel campo degli integratori alimentari. «Questo progetto nasce da una profonda convinzione personale: sport e salute sono intimamente connessi. Il nostro intento è offrire prodotti di qualità superiore che consentano alle persone di sentirsi bene e di prendersi cura di se stesse quotidianamente», ha dichiarato Rafa Nadal. «Il nostro obiettivo non si limita al lancio di un marchio, ma si estende al contributo verso un cambiamento culturale in cui la salute sia posta al centro della vita di ciascuno». NDL Pro-Health propone una gamma di prodotti articolata in tre linee principali. Everyday, con formulazioni concepite per il benessere quotidiano e la prevenzione, la linea Performance con soluzioni dedicate all’ottimizzazione della performance sportiva, e infine la linea Recovery con integratori finalizzati al recupero muscolare e all’equilibrio psicofisico dopo l’attività fisica.

NDL Pro-Health

LA SAPONARIA LANCIA LA NUOVA LINEA INTIMO IN COLLABORAZIONE CON LA GINECOLOGA PIU’ FAMOSA DEI SOCIAL, MONICA CALCAGNI

Dopo il successo del suo storico detergente intimo alla bardana e calendula, La Saponaria rinnova la formula e lancia una nuova linea di detergenti intimi certificati biologici, sviluppata in collaborazione con la dottoressa Monica Calcagni, ginecologa esperta in sessualità e divulgatrice molto seguita sui social. Una collezione pensata per accompagnare ogni fase della vita e rispettare la fisiologia delle mucose più delicate, con formulazioni dermatologicamente testate su pelli sensibili, ingredienti da agricoltura biologica e packaging green.

«Ho iniziato a lavorare insieme a La Saponaria provando, riformulando più volte fino ad arrivare a questi prodotti che secondo me sono davvero perfetti per rispondere alle diverse esigenze che si possono avere nelle varie fasi della vita. Consiglio, inoltre, questa linea perché se davvero vogliamo lasciare un mondo migliore ai nostri figli dobbiamo iniziare dalle piccole abitudini di ogni giorno. Usare formule biologiche, efficaci e contenute in flaconi in plastica riciclata è un modo concreto per fare la nostra parte», spiega la dottoressa Calcagni. Ogni formula racchiude il meglio del mondo vegetale: aloe vera, calendula, fiordaliso, lavanda, tè verde, bardana e tanti altri attivi biologici, capaci di offrire idratazione, protezione e sollievo naturale. La linea è confezionata in pack sostenibili: plastica riciclata, bioplastica di origine vegetale e carta FSC. Anche il maxi formato da un litro del detergente riequilibrante riduce ulteriormente l’impatto ambientale.

Fra i prodotti di questa linea speciale, c’è il Detergente Intimo Spray senza risciacquo Tè Verde Bio & Prebiotici, un prodotto ideale in viaggio e fuori casa. La sua formula, infatti, non ha bisogno di risciacquo ed è a base di gel di aloe bio, lenitivo e rinfrescante, idrolato di lavanda bio, equilibrante e purificante ed estratto glicerico di the verde bio, un potente antiossidante, rivitalizzante e protettivo.

La Saponaria

SAUGELLA SOSTIENE D.I.RE CON LA NUOVA LIMITED EDITION UNDER THE SKIN

Saugella, brand di Cooper Consumer Health che da oltre cinquant’anni si prende cura del benessere intimo delle donne di ogni età, rinnova anche quest’anno la sua collaborazione con D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.

Lo fa con una campagna di sensibilizzazione e la nuova limited edition, Under The Skin, e sostenendo, per il secondo anno, la chat online dedicata alle donne e ragazze in difficoltà. Secondo il report 2024 di D.i.Re , oltre l’82% delle donne accolte nei centri antiviolenza ha subito forme di violenza psicologica.

Frasi, atteggiamenti e manipolazioni che agiscono in modo sottile, quotidiano, ma costante. Seguono la violenza fisica, che riguarda più della metà delle donne assistite, e quella economica, che colpisce almeno una donna su tre. Per questo, sul flacone da 150 ml della nuova limited edition di Saugella è applicata un’etichetta rimovibile che, una volta sollevata, rivela frasi cariche di controllo e svalutazione, come “Senza di me non vali nulla” oppure “Non sai fare altro che lamentarti”, parole che spesso non vengono riconosciute per ciò che sono davvero, cioè violenza psicologica e che minano profondamente l’autostima creando solchi profondi, solitudine e alienazione. È proprio nel momento in cui queste parole vengono portate alla luce che la consapevolezza può nascere, insieme al bisogno di riconoscere e nominare la violenza psicologica.

Fra i prodotti della limited edition Under The Skin c’è Saugella Dermoliquido, detergente intimo quotidiano, specifico per le donne in età fertile, con estratto di salvia officinalis, che svolge un’azione rinfrescante, antiodorante e tonificante, assicurando benessere quotidiano.

Saugella sostiene anche la lotta contro la violenza alle donne

NASCE KIMBO SKIN COFFEE, UNA LINEA DI COSMETICI NATURALI FIRMATA DA ETEREA A BASE DI CAFFÈ

Kimbo Caffè, italiano di caffè conosciuto in tutto il mondo, ed Eterea Cosmesi Naturale, rinomata per la sua filosofia eco-sostenibile e formulazioni d’avanguardia, annunciano una collaborazione esclusiva per il lancio di una linea innovativa di cosmetici naturali, Kimbo Skin Coffee, a base di caffè upcycled, polvere di caffè biodegradabile, caffè verde ed estratti di caffè e caffeina. La linea si compone di cinque referenze: un gel detergente viso idratante e antiossidante, uno scrub viso esfoliante al caffè, un siero viso illuminante e antiossidante, una crema contorno occhi e una crema viso anti-age e illuminante. Quest’ultimo prodotto è studiato proprio per contrastare i segni del tempo, restituendo idratazione intensa, elasticità e luminosità naturale. La texture setosa, leggera e a rapido assorbimento, la rende perfetta per l’uso quotidiano su tutti i tipi di pelle. La sinergia tra peptidi biomimetici di nuova generazione, noti per l’effetto “botox-like” e distensivo, e acido ialuronico a tre pesi molecolari assicura un effetto rimpolpante e levigante. Gli estratti di caffè verde e di pula di caffè upcycled, potenti antiossidanti, proteggono dallo stress ossidativo e tonificano la pelle, supportati da caffeina e vitamina E. Attivi calmanti come bisabololo, avena e acqua floreale di lavanda rendono la formula ideale anche per pelli sensibili o stressate, mentre il complesso lipidico vegetale garantisce nutrimento e idratazione long-lasting. La linea è in vendita su kimbo.it