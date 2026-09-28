Beauty news: ultime notizie dal mondo della bellezza e del benessere

Quando l’acne smette di essere solo una questione di pelle e comincia a influenzare il modo in cui ci si percepisce, è necessario fermarsi e cercare una soluzione. Proprio per esplorare il rapporto tra acne e autostima è nato il webinar gratuito, “Oltre la Pelle”. A guidare l’incontro disponibile on line all’indirizzo relazionisane.net/pages/oltrelapelle, sono Camilla Stellato, psicologa e psicoterapeuta, e Psicologa Cruda, psicologa e sessuologa, fondatrici di Relazioni Sane, progetto di divulgazione e supporto psicologico che tratta temi di relazioni, identità, emotività e benessere psicologico. Il punto di partenza è proprio l’acne, una condizione della pelle che può avere un impatto che va ben oltre la sua dimensione fisica. Quando la pelle diventa, infatti, una parte sempre più centrale del modo in cui una persona definisce sé stessa, può verificarsi quello che viene definito “slittamento identitario”: un processo attraverso cui una caratteristica del proprio aspetto arriva progressivamente a occupare uno spazio sempre maggiore nella percezione di sé, fino a condizionare comportamenti, scelte e relazioni con gli altri. Il webinar vuole esplorare come nasce il rapporto tra pelle e autostima e come tornare, passo dopo passo, a costruire un’immagine di sé che vada oltre la pelle e restituire spazio alla propria vita. Il progetto si inserisce all’interno di #AcneExile, la campagna globale di Bioderma che nasce per raccontare l’acne non solo come una condizione cutanea, ma anche per portare alla luce il suo impatto sul benessere psicologico, sull’autostima e sulla vita sociale.

Sébium Kerato+Body, Bioderma