Depilazione: i consigli del dermatologo e gli strumenti ideali per la protezione della pelle

Abbiamo chiesto consiglio al professor Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO, Associazione italiana dermatologia e cosmetologia.

Professore, quali sono le accortezze fondamentali da mettere in pratica prima di depilarsi per preservare la salute della pelle?

«Innanzitutto, evitare di depilarsi se la zona è irritata o se sono presenti foruncoli o altre lesioni. Per preparare la zona non usare come disinfettante l’alcool perché irrita, ma detergersi con sapone delicato e asciugare bene la parte. Esistono anche prodotti studiati apposta per ammorbidire e proteggere la pelle».

Quali sono i consigli per trattare aree sensibili come ascelle, bikini e peli del viso?

«Il viso oggi si tratta bene con la luce pulsata o il laser, sono da evitare i rasoi a taglio che stimolano la ricrescita dei peli. È bene ricorrere a un esperto che decida quale strumento utilizzare sulla base del tipo di pelo presente. Per le ascelle e la zona del bikini spesso si ricorre al semplice rasoio, ma questa tecnica se pur rapida e semplice, può irritare la pelle e permette una rapida ricrescita dei peli. Se non si hanno particolari problemi di sensibilità cutanea le creme depilatorie vanno bene, ma anche queste se usate troppo spesso o impropriamente possono dare infiammazioni della zona trattata. Evitare di usare in zone così delicate e con peli lunghi e grossi cerette o strumenti che strappano i peli per evitare che si sviluppino follicoliti. Anche in questi casi, i moderni strumenti di depilazione come il laser e la luce pulsata sono da preferire».

Post depilazione: quali i gesti da compiere per lenire la pelle irritata?

«Dopo la depilazione è bene applicare un prodotto lenitivo, disinfettante e rinfrescante come un’emulsione fluida adatta quindi a essere applicata su superfici estese. La detersione deve essere delicata e bisogna evitare l’applicazione di prodotti troppo profumati».

Peli incarniti, follicoliti, irritazioni gravi possono essere causate da una scorretta depilazione, come trattarle?

«In questi casi è meglio ricorrere all’applicazione di un medicinale in crema o unguento ad azione antibiotica e antinfiammatoria anche con cortisone da usare almeno una volta al giorno. Se ci fossero complicazioni come estese o gravi follicoliti, però, bisogna consultare il medico».

Luce pulsata, ci sono dei rischi? Come proteggere la pelle quando si affronta l’epilazione a casa?

«I rischi sono connessi alle condizioni della pelle: una pelle sana con peli normali e scuri non pone particolari problemi. Ma non bisogna insistere se non si ottengono i risultati voluti perché si potrebbero causare infiammazioni. Consiglio, inoltre, finita la pratica di procedere con una detersione delicata e applicare sempre un prodotto lenitivo».