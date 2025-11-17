Ci siamo: è tempo di calendari dell'avvento scartando piccoli prodotti per la cura e il benessere

UNO SCRIGNO BEAUTY TARGATO BOTTEGA VERDE

Maxi beauty case in tessuto, proposto in tonalità del rosso porpora, con all’interno regali di bellezza da scoprire giorno dopo giorno. 24 bustine color argento custodiscono una sorpresa beauty sempre diversa, trasformando il conto alla rovescia in un rituale quotidiano di benessere e cura di sé.

Le bustine, una volta scoperto il contenuto, si trasformano in originali decorazioni natalizie: ghirlande da appendere al caminetto, ma anche ornamenti per l’albero, fino a piccoli elementi capaci di illuminare ogni angolo della casa per creare un’atmosfera magica e accogliente.

Le 24 idee regalo spaziano dai prodotti per la cura del viso e dei capelli, alla bodycare e al make-up per le feste.

Un calendario di benessere

NATALE GALATTICO CON STAR WARS TROPPIN’ THROUGH THE SNOW

Calendario dell’Avvento da 24 giorni ispirato a Star Wars di Mad Beauty per Lucasfilm. L’accessorio ideale per imbarcarsi in un viaggio galattico all’insegna del benessere. Contiene 24 prodotti essenziali per la cura del corpo e l’igiene personale, tutti ispirati all’impero galattico e adatti soprattutto all’uomo.

Un calendario di benessere

OHANA SIGNIFICA NATALE

Firmato da Mad Beauty per Disney, contiene 24 diversi prodotti di bellezza, come maschere per il viso, patch per gli occhi, una fascia per capelli, una lozione per il corpo, sali da bagno, una crema per le mani e molto altro ancora tutti a tema Stitch.

Un calendario di benessere

GOOVILICIOUS CON SORPRESA

Goovi, il brand creato da Michelle Hunziker, presenta Goovilicious, il nuovo calendario dell’Avvento per un viaggio verso il Natale tra skincare, make-up e good vibes. Ogni casella racchiude una piccola sorpresa pensata per regalare benessere e allegria, fino alla sorpresa finale che celebra la magia delle feste. Il tutto è racchiuso in una scatola di latta riutilizzabile, perfetta per conservare oggetti o custodire i prodotti Goovi anche dopo il periodo natalizio. All’interno ci sono dodici prodotti più uno finale, con una selezione esclusiva di prodotti Goovi. Acquistabile presso lo shop online goovi.com

Un calendario di benessere

12 GIORNI DI FRAGRANT JOYS

È il cofanetto di Notino perfetto per gli appassionati di profumi. Questo calendario nasconde infatti 12 mini size tutte da provare. All’interno, brand celebri come Carolina Herrera, Marc Jacobs, Gucci, Chloé, Juicy Couture e Rabanne, così come alcune fragranze di nicchia, da Korres a Tomas Arsov. Disponibile su notino.it

Un calendario di benessere

THE AESOP ABODE: UNA CASA DI REGALI

Una casa sulla cui facciata si contano tredici porte da aprire in attesa del Natale. Dietro ognuna si cela un inquilino illustre che appartiene alla famiglia Aesop come la crema mani Eleos Aromatique, ma anche l’iconico detergente per il corpo Geranium Leaf e lo spray per ambienti Olous Aromatique. Tredici regali per chi già è amante del brand o per scoprirlo nei suoi prodotti più apprezzati. La scatola è realizzata in materiali certificati FSC mix e può essere smaltita con la carta al termine del suo ciclo di vita oppure, quando i vecchi inquilini se ne saranno andati, sarà pronta a custodire oggetti e ricordi.

Un calendario di benessere

DOUGLAS HOME SPA: 24 PROPOSTE PER IL BENESSERE

Per trasformare il periodo natalizio in un momento di benessere per tutta la casa. 24 caselle rosse che custodiscono al loro interno altrettante sorprese beauty, grandi e piccoli highlights delle linee Douglas Home Spa più amate come Villa Bali, The Wild Forest Lodge, The Lagoon Leilani, Journey to Kashgar e molte altre. E anche dopo dicembre, questi prodotti essenziali per il benessere continuano a regalare momenti indimenticabili. Dai gel doccia energizzanti alle lozioni corpo nutrienti, fino agli accessori indispensabili, per vivere un’esperienza da spa di lusso a casa propria.

Un calendario di benessere

A TUTTA CHRISTMAS MANICURE: IL CALENDARIO DELL’AVVENTO FIRMATO NEONAIL

Beauty Feels Like Home è un’edizione limitata esclusiva che racchiude 24 sorprese dedicate alla cura delle unghie. All’interno ci sono nove smalti semipermanenti inediti, tre basi, due top coat, polveri decorative, foil transfer e accessori. Ogni prodotto è contenuto in un cofanetto elegante che richiama l’atmosfera natalizia. Un set completo in edizione limitata pensato per chi desidera realizzare una manicure professionale anche a casa. Include anche una lampada LED USB, lima, pad con cleanser e un beauty case ed è disponibile esclusivamente presso gli e-commerce neonail.it e amazon.it

Un calendario di benessere

COUNT DOWN ALLA COREANA

Un’inedita puffy bag ispirata allo street fashion coreano, pensata per essere riutilizzata come accessorio trendy e funzionale, perfetto per ogni occasione. All’interno della bag, 24 sorprese firmate K-beauty che compongono un percorso di bellezza completo. La selezione di prodotti include referenze cult e novità assolute dei marchi coreani più amati e innovativi tra cui Benton, Cosrx, Barr, Klairs, Ondo, Meisani, Rated Green offrendo una skincare routine completa, arricchita da prodotti make-up, haircare, bodycare e accessori. Il sorprendente calendario è disponibile sul sito miin-cosmetics.it e in tutte le boutique del brand. Una proposta imperdibile per gli amanti della skincare e per tutti coloro che desiderano scoprire il meglio della bellezza coreana.