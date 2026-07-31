Al via il Bobbio Film Festival, Marco Bellocchio inaugura la 29ª edizione con "Portobello"

Comincia questa sera, venerdì 31 luglio, la 29esima edizione del Bobbio Film Festival, appuntamento ideato da Marco Bellocchio e che ogni estate trasforma il borgo di Bobbio in un luogo privilegiato di incontro tra il grande cinema italiano, i suoi protagonisti, gli studenti e il pubblico. A inaugurare il Festival, che proseguirà fino al 9 agosto, sarà “Portobello”, la nuova serie diretta da Bellocchio, presentata in anteprima fuori concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e insignita del riconoscimento di Serie dell’Anno 2026 ai Nastri d’Argento Grandi Serie.

Apprezzatissima anche oltreoceano (è stata inserita tra le dieci serie dell’anno dal New York Times), la terribile vicenda kafkiana di Enzo Tortora sarà presentata in due parti nelle prime serate: ad accompagnarla e a dialogare con la platea dopo la proiezione, in un momento condotto dal critico cinematografico Enrico Magrelli, ci saranno, oltre allo stesso regista, gli attori Fabrizio Gifuni e Lino Musella, lo sceneggiatore Stefano Bises, il produttore Simone Gattoni e la montatrice Francesca Calvelli. Con la consueta grande lucidità di sguardo, attraverso la lettura del nostro passato Bellocchio ci illumina sul presente: la figura del presentatore, un momento prima all’apice del successo e subito dopo divorato dagli sciacalli, appare tragicamente contemporanea.

Tra ritorni graditi e esordi sorprendenti, il Festival animerà il borgo con visioni e dialoghi con i grandi protagonisti della scorsa stagione del cinema italiano: sono in programma “Ammazzare stanca” di Daniele Vicari, “Breve storia d’amore” di Ludovica Rampoldi, “Tienimi presente” di Alberto Palmiero, “Gioia mia” di Margherita Spampinato, “Il maestro” di Andrea Di Stefano, “Elisa” di Leonardo Di Costanzo e “Primavera” di Damiano Michieletto. La serata conclusiva sarà dedicata alla cerimonia di premiazione del Festival e, a seguire, alla proiezione del classico di Ettore Scola “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)”.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Il Bobbio Film Festival è realizzato da Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Piacenza e Vigevano.