Bambini a passo di danza, così Vernasca fa comunità

Nasce dall’entusiasmo dei giovani e dalla collaborazione tra Comune di Vernasca e “L’angolo di danza” (scuola con sede ad Alseno) la nuova proposta di un corso di avviamento alla danza gratuito e dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 6 anni. L’iniziativa, che partirà sabato 24 gennaio nel salone parrocchiale, ha (almeno) un duplice pregio: porta in paese una nuova attività sportiva e si inserisce in un percorso che punta a restituire centralità ai luoghi del paese, trasformandoli in spazi di incontro e socialità.

«Con il centro estivo dell’anno scorso - spiega il sindaco Gian Luigi Molinari -, grazie anche alla disponibilità della Parrocchia e di don Giovanni Cigala, abbiamo iniziato a ri-coinvolgere gli spazi parrocchiali nella vita sociale del paese».

Un cammino che prosegue grazie alla spinta dei ragazzi del territorio: già a dicembre, il neonato gruppo “Impact Vernasca” organizzò lì la tombolata di Natale. «Anche l’iniziativa dei corsi di danza propedeutici nasce dall’entusiasmo dei giovani: speriamo davvero di non fermarci qui», continua il primo cittadino.