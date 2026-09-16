Bowlcast d'inchiesta con Charlotte Matteini

Bowlcast in onda anche questa sera alle 21.00 su Telelibertà con una delle repliche della stagione. Oggi nel salotto dello scodellino piacentino ci sarà Charlotte Matteini, giornalista d'inchiesta con una lunga esperienza nel mondo del mercato del lavoro. Freelance orgogliosa, Matteini ha curato inchieste per Il Fatto Quotidiano, Fanpage e molte altre testate. Molto attiva su YouTube, TikTok e Instagram, monitora costantemente gli annunci di lavoro online, scoprendo le offerte più strane e bislacche del mondo del lavoro, in primis nella ristorazione. Durante la puntata la giornalista racconta gli aspetti più divertenti della professione del giornalista d'inchiesta, spiegando anche le difficoltà che spesso si possono incontrare.

La puntata sarà in onda dalle 21.00 sul canale 76 del digitale terrestre, sul sito www.liberta.it , nella sezione Telelibertà, e sull'app di Telelibertà. La stagione completa di Bowlcast è disponibile sul sito www.liberta.it nella sezione "Telelibertà" e nella sezione "Podcast", oltre che sulle maggiori piattaforme audio e su YouTube.