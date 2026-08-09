Bowlcast, doppio appuntamento: Alessandro Milan e Nunzio "Cucciolo" Favia

Due Bowlcast imperdibili quelli in onda in replica stasera. Alle 21 l'ospite d'eccezione è il noto giornalista e conduttore di Radio 24 e scrittore Alessandro Milan. La storica voce della radio del Sole 24 Ore ripercorre tutta la sua carriera radiofonica, dagli inizi di Radio 24, gli insegnamenti di Giancarlo Santalmassi, fino al programma che conduce da anni insieme al comico Leonardo Manera (ospite anche lui di una puntata di Bowlcast) dal titolo "Uno, nessuno 100Milan". Spazio ovviamente anche al suo impegno come presidente dell'associazione "Wondy Sono Io", in memoria della sua amata moglie Francesca Del Rosso, e ai suoi libri "Mi vivi dentro", "Due milioni di baci", "Un giorno lo dirò al mondo" e "I giorni della libertà".

Nella seconda puntata alle ore 22, l'ospite di Danilo Di Trani e Marcello Tassi è Nunzio Favia, in arte Cucciolo, famoso batterista che ha suonato con i Dik Dik, gli Osage Tribe, Herbert Pagani, Red Canzian e Franco Battiato.