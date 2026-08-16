Bowlcast, doppio appuntamento con Guy Chiappaventi e Valentina Ghelfi

Weekend di Ferragosto in compagnia dello scodellino piacentino. Stasera in onda due repliche di Bowlcast, il podcast TV di Danilo Di Trani e Marcello Tassi. Alle 21 il protagonista è Guy Chiappaventi, giornalista di lungo corso, inviato storico del TG LA7, scrittore. Durante la puntata racconta la sua carriera, i reportage più difficili, le storie più intense del lavoro dell'inviato televisivo, senza far mancare gli aneddoti più divertenti del suo lavoro. Appassionato di calcio e grande tifoso della Lazio, nei sui libri racconta la società italiana tramite le storie di calcio dagli anni '70 in poi.

Nella seconda puntata, con inizio alle 22, l'ospite è Valentina Ghelfi. Attrice piacentina, è diventata famosa al grande pubblico per il suo ruolo nella Fiction Rai "Il paradiso delle signore". Durante la trasmissione, Ghelfi racconta e spiega i suoi impegni a tutto tondo, dal cinema, alla pubblicità, passando per le performance in teatro, la musica e la scrittura.

Le puntate saranno in onda dalle 21 sul canale 76 del digitale terrestre, sul sito www.liberta.it , nella sezione Telelibertà, e sull'app di Telelibertà.