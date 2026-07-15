«Ti spiezzo in due»: il tormentone tamarro che aprì una nuova era tra Stati Uniti e Russia

Era gennaio 1986 quando usciva nelle sale italiane il film “Rocky IV”, diretto e interpretato da Sylvester Stallone che vestiva per l’ennesima volta i panni del pugile italo-americano Rocky Balboa. A quarant’anni dalla sua uscita, il quarto capitolo della saga resta uno dei film più iconici degli anni Ottanta, che riesce ad andare ben oltre il semplice racconto, trasformandosi in un vero fenomeno culturale.

Il film esce nel bel mezzo dell’acuirsi della Guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un momento storico nel quale Stallone decide di portare questo scontro sul ring, creando uno degli antagonisti più memorabili della storia del cinema: Ivan “ti spiezzo in due” Drago.

Quest’ultimo diventa un simbolo perfetto: freddo, deciso, quasi quanto un robot, prodotto di un sistema che mette in evidenza prima di tutto la forza e la tecnologia rispetto all’emozione. Di fronte a lui c’è invece Rocky Balboa, l’uomo comune, imperfetto, che combatte con il cuore prima ancora che con i muscoli.

Il momento più struggente del film è la morte di Apollo Creed sul ring, durante il match d’esibizione contro Ivan Drago che si trasforma in tragedia, segnando una svolta emotiva all’intera saga. Apollo rappresentava lo spettacolo, l’orgoglio, l’America vincente, la sua caduta non è solo personale, ma simbolica: è il prezzo da pagare quando si sottovaluta un nemico. Da qui nasce la motivazione più profonda di Rocky, che decide di affrontare Drago non per un titolo, ma per onore e giustizia nei confronti di un amico.

Le sequenze di allenamento di “Rocky IV” sono entrate nella leggenda, da una parte Drago, che si prepara in laboratori all’avanguardia in fatto di tecnologia, monitorato da macchinari e seguito da scienziati. Dall’altra Rocky, che si allena tra neve, montagne e fatica pura nella gelida Siberia, un contrasto visivo che rafforza il messaggio centrale del film: l’uomo contro la macchina, la volontà contro la programmazione, il cuore contro la chimica. Una metafora semplice, forse ingenua, ma incredibilmente efficace.

Sly ha raccontato della reale brutalità dell’attore Dolph Lundgren che interpreta Ivan Drago sul set di “Rocky IV” spiegando «mi ha colpito così forte che il cuore mi si è quasi fermato», confessando di essersela praticamente cercata. «Gli dissi: ‘Perché non facciamo sul serio? Prova a mandarmi ko. Colpiscimi più forte che puoi‘. Fu una cosa piuttosto stupida da dire. L’unica cosa che ricordo sono io su un aereo in volo a bassa quota, direzione pronto soccorso.

Fui costretto al ricovero in terapia intensiva per quattro giorni, circondato da suore». Nonostante questo Sly e Lundgren sono diventati buoni amici nel tempo, hanno lavorato insieme nella saga cinematografica de “I mercenari” e sul set di “Creed II”, nel quale lo svedese ha ripreso il ruolo di Ivan Drago. Caposaldo di “Rocky IV” è la sua colonna sonora, probabilmente la più celebre dell’intera filmografia, brani come “Living in America” di James Brown, “Burning Heart” dei Survivor e “Hearts on Fire” di John Cafferty sono diventati inni motivazionali senza tempo. La musica non accompagna soltanto le immagini: le amplifica, le rende epiche, trasformando ogni allenamento e ogni colpo in un momento memorabile. All’uscita, “Rocky IV” fu criticato per la sua semplicità narrativa e per l’eccessiva retorica patriottica, tuttavia, il pubblico lo premiò con un enorme successo commerciale, rendendolo il capitolo più redditizio tra tutti gli episodi usciti. Col tempo, il film è stato rivalutato come un perfetto esempio di cinema anni ’80: diretto, muscolare, emotivo, senza paura di essere sopra le righe.

A distanza di quarant’anni, “Rocky IV” continua a vivere: nelle citazioni, nelle palestre, nei montaggi motivazionali e nei cuori di chi è cresciuto con quei guantoni rossi. Non è solo un film di boxe, si tratta di una storia di riscatto, perdita, sacrificio e speranza. È la dimostrazione che, anche contro avversari apparentemente imbattibili, resistere è già una forma di vittoria. E come direbbe Rocky Balboa: «Non importa quanto forte colpisci, ma quanto sai incassare e andare avanti».