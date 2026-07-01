Da scienze della formazione tirocinio artistico a teatro e allo spazio Luzzati

Anche quest’anno un gruppo di studenti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza ha partecipato ad alcune attività di Teatro Gioco Vita con le scuole nell’ambito di una collaborazione avviata già dal 2024 per le attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria coordinato dal professor Pier Paolo Triani.

Il gruppo di studenti, nell’ambito degli studi, conduce infatti un tirocinio con focus sulla scuola dell’infanzia e primaria che si sviluppa sia in attività in Università sia nelle scuole del territorio e in altri luoghi che offrono alle scuole stesse laboratori, proposte teatrali ed esperienze didattiche.

Le iniziative con Teatro Gioco Vita si sono inserite in questa tipologia di tirocinio, con l’obiettivo di mostrare agli studenti del Corso, futuri insegnanti, alcune esperienze che normalmente le scuole scelgono per integrare l’offerta formativa.