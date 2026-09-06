Doppio Bowlcast: Raffaella Fanelli ed Eleonora Bagarotti

Bowlcast raddoppia con la sua programmazione di repliche estive, come ogni domenica. Questa sera alle 21 l'ospite è Raffaella Fanelli, grande giornalista d'inchiesta e di storie di criminalità. Nella sua carriera ha affrontato alcuni dei casi più difficili di cronaca nera e giudiziaria della storia italiana. Durante la puntata racconta il lavoro per il caso che segue da decenni: il delitto di Mino Pecorelli. Spazio anche alla narrazione del suo decennale rapporto con Maurizio Abbatino, criminale della banda della Magliana e collaboratore di giustizia, conosciuto da tutti per il personaggio di Freddo nella serie e nel film Romanzo criminale. Fanelli spiega la sua grande passione per i podcast, che porta avanti anche su Libertà con Storie Nere.

Alle 22 nel salotto di Bowlcast è ospite Eleonora Bagarotti, giornalista di Libertà, scrittrice e grande esperta di musica. Sono innumerevoli gli aneddoti sulla sua vita in Inghilterra e non solo, quando lavorava nel mondo del rock degli anni '80. I suoi racconti come amica e ufficio stampa della grande band The Who sono imperdibili per i fan del genere.