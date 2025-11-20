Due commedie per l’hospice al Verdi divertimento e solidarietà

Sabato 22 novembre e sabato 29 novembre al teatro Verdi sono in programma due spettacoli, pro hospice di Borgonovo. La prima ad esibirsi, sabato 22, sarà l’Allegra Combriccola di Borgonovo i cui attori insceneranno per il pubblico del Verdi l’esilarante Il naufrago. Sabato prossimo, 29 novembre, toccherà invece alla compagnia SMS company di Pieve Porto Morone inscenare Un castè spartì e tri fantasma rimbambì. La mini rassegna chiude la serie di eventi organizzati in occasione del ventennale della Casa per le cure palliative di Borgonovo, la prima mai realizzata in provincia di Piacenza.

Orario di inizio alle 21, ingresso libero a offerta. Tutto il ricavato pro hospice.