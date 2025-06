“Effetto Notte”, un capolavoro della storia del cinema: “L’ultimo metrò”

Prosegue, all’interno di “Scarpette Rosse”, il format di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini, la rassegna “Effetto Notte”, che propone un panorama di titoli di produzione francese. Questa sera alle 21 andrà in onda un capolavoro della storia del cinema ovvero “L’ultimo metrò” di François Truffaut, del 1980 con Catherine Deneuve e Gerard Depardieu. Dopo il cinema di “Effetto notte”, questa volta il protagonista è il teatro: siamo nella Parigi del 1942 durante l’occupazione nazista e Marion Steiner (Catherine Deneuve), è un’attrice di successo che dal cinema passa al teatro per dirigere la compagnia del marito Lucas Steiner, regista e impresario ebreo , che per sfuggire all'arresto finge di essere espatriato all'estero, mentre in realtà si nasconde nello scantinato del teatro.