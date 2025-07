Festival teatro antico, Neri Marcorè per la prima volta a Veleia

Neri Marcorè da oltre dieci anni tiene concerti musicali, traendo linfa dal patrimonio del grande cantautorato italiano. Il famoso attore, doppiatore, conduttore, per la sua prima volta al Festival del teatro antico di Veleia ha scelto la musica, un suo primo amore visto che da bambino aveva cantato in alcuni tour estivi, ben prima di diventare famoso come imitatore e comico nei programmi della Dandini. Il suo repertorio certamente da allora è mutato profondamente, si è arricchito e approfondito insieme alla sua sensibilità umana. Domenica sera ha fatto vibrare voci e cuori, nell’incanto del foro di Veleia. Nonostante qualche nube minacciosa all’orizzonte e alcuni lampi che si fondevano con le bellissime luci di scena, la serata è stata senza pioggia. Una serata “benedetta” ha detto lui alla fine del suo “Classico concerto” che lo ha visto interprete insieme a tre strepitosi musicisti: il polistrumentista Domenico Mariorenzi, la violinista Anaïs Drago e la violoncellista Chiara Di Benedetto. Un classico concerto, ma niente affatto scontato, tessuto anzi su pezzi ricercati e pensati ad hoc per Veleia. Il classico parla sempre all’essere umano: dell’amore e della guerra, della spiritualità incarnata e della lettura delle stelle.

FOTO GIANFRANCO NEGRI FOTO GIANFRANCO NEGRI FOTO GIANFRANCO NEGRI FOTO GIANFRANCO NEGRI