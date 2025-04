Franco Fabrizi, il divo di Cortemaggiore verso il centenario “sbagliato”

Franco Fabrizi, al secolo Francesco Fabbrizzi. Piacentino, di Cortemaggiore: lì nacque 100 anni fa (110, secondo l’anagrafe) e lì morì, questa data è esatta, nel 1995.

Figlio di Enrichetta, cassiera del cinema Astra, e di Eugenio, barbiere, miscela esplosiva di passione e vanità.

Un’infanzia di provincia come tante per un ragazzo di provincia non come tanti: troppo bello, troppo bravo, impeccabile anche quando non se lo poteva ancora permettere, perché aveva capito che ciò che bisogna saper indossare bene è innanzitutto la vita.

