Igor Karkaroff a Grazzano Visconti fa felici 400 fan di Harry Potter

Igor Karkaroff, un nome che per i fan della saga di Harry Potter è ben conosciuto, è stato ospite dell'Emporio Stregato a Grazzano Visconti, negozio a tema del mondo di Hogwarts tra i più conosciuti e caratteristici in Italia, aperto dal 2017. La titolare, Denise Collovati, in occasione dell'inaugurazione del negozio rinnovato, ha voluto offrire agli appassionati la possibilità di incontrare uno degli attori della saga, il serbo Predrag Bjelac, che ha interpretato Igor Karkaroff, mago ex mangiamorte e preside dell'Istituto Durmstrang, in «Harry Potter e il Calice di fuoco», il quarto film della saga.

Oltre 400 appassionati si sono messi in coda per incontrarlo (Collovati e il suo staff avevano predisposto iscrizioni, gratuite, e fasce orarie per snellire l'attesa), scattare una foto e scambiare qualche parola con lui che ha alle spalle un'ampia carriera cinematografica. Bjelac ha infatti recitato anche in «Cronache di Narnia - Il principe Caspian» interpretando Lord Donnon, uno dei protagonisti. Non ha lesinato in curiosità e aneddoti.

«Per Harry Potter non ho fatto un vero e proprio casting. Il mio manager mi ha suggerito di fare il provino; sono andato subito e appena mi hanno visto mi hanno detto che ero la persona più adatta per il ruolo di Karkaroff.- racconta -. In Narnia mi sono trovato molto bene a lavorare con Pier Francesco Favino e Sergio Castellitto, anch'essi nel cast, persone meravigliose, come Sophia Loren che ho avuto modo di incontrare alla mia prima esperienza lavorativa nella serie Mamma Lucia del 1988». L'Emporio Stregato ha ospitato recentemente anche Jason Isaacs, interprete di Lucius Malfoy, mago purosangue e mangiamorte, e Stanislav Janevski che ha impersonificato Viktor Krum, mago dell'istituto Durmstrang e cercatore della nazionale bulgara di Quidditch.