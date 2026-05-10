Il mega show di Radio Bruno l’11 giugno ritorna in piazza

Dopo un anno di assenza, arriva la conferma ufficiale del suo ritorno: il concertone di Yoga Radio Bruno Estate a Piacenza quest’anno si farà. La data piacentina del grande evento musicale - in arrivo in piazza Cavalli il prossimo 11 giugno, con un cast di artisti non ancora annunciato - sarà la seconda tappa dell’edizione 2026, anticipata da Riccione (1 giugno) e seguita da Reggio Emilia (24 giugno) e Carpi (6 luglio).

Piacenza era già stata protagonista del festival, per la prima volta, nel 2023 e successivamente nel 2024. Dopo due anni consecutivi di musica in piazza, lo scorso anno la manifestazione non aveva toccato la nostra città.