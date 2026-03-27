"Il teatro racconta": il documentario su Telelibertà stasera alle 20.05

Il 27 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata del Teatro. Per l’occasione, Telelibertà propone il documentario “Il teatro racconta”, firmato dal regista Gianfranco Di Silvestro. Piacentino d’adozione e abruzzese di origine, Di Silvestro ripercorre la storia del teatro dell'Aquila diventato Teatro Stabile d’Abruzzo: una realtà dinamica e all’avanguardia, che nel tempo ha ospitato e formato numerosi artisti di rilievo. Un racconto che si inserisce nell’anno in cui L’Aquila è Capitale Italiana della Cultura. Il documentario andrà in onda su Telelibertà venerdì 27 marzo sera alle 20.

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