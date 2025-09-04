Infortunio ai polpacci, niente "The five elements" per Giacomo Rovero
Al suo posto sarà Caspar Lench, First Artist del Royal Ballet di Londra, a danzare al Municipale in occasione dell’evento finale del Festival del Pensare contemporaneo.
Redazione Online
|26 minuti fa
Giacomo Rovero
La Fondazione Teatri di Piacenza informa che Giacomo Rovero è purtroppo costretto a rinunciare alla sua partecipazione allo spettacolo The five elements del 14 settembre, a causa di un infortunio ai polpacci. Al posto di Rovero, sarà Caspar Lench, First Artist del Royal Ballet di Londra, a danzare al Municipale in occasione dell’evento finale del Festival del Pensare contemporaneo.
Giacomo Rovero sarà comunque presente a teatro la sera dello spettacolo per salutare affettuosamente il pubblico della sua città.