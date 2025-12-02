La Val Luretta diventa il set televisivo del nuovo programma di chef Bianchi

Quando uno chef noto a livello nazionale sceglie un piccolo borgo per sviluppare nuovi progetti professionali, il gesto non passa inosservato. È ciò che sta accadendo in Val Luretta, dove da qualche anno Marco Bianchi, chef, divulgatore scientifico e volto televisivo, ha stabilito la propria base operativa. A Rezzanello, nel Comune di Gazzola, Bianchi si appoggia all’Home Restaurant Il Torrazzo, diventato in breve tempo uno spazio dedicato a eventi, degustazioni e attività legate alla cucina naturale. La scelta di vivere e lavorare in collina si inserisce in una fase di rinnovamento del percorso di Bianchi, che negli anni ha costruito una carriera solida tra divulgazione alimentare, collaborazione con la Fondazione Veronesi e numerose pubblicazioni. Il suo nuovo libro, “Mollo tutto e mangio sano” (Rizzoli), prosegue l’indagine sul rapporto tra alimentazione, benessere e stili di vita, tema centrale nella sua attività.

Dal 7 dicembre in tv

La Val Luretta è anche il set del suo più recente progetto televisivo “La Natura nel piatto”, nuovo programma realizzato per Food Network canale 33, in onda a gennaio. La nuova serie sarà anticipata dallo speciale natalizio, “La Natura nel piatto – A Natale”, in onda il 7 dicembre alle 22 sempre su Food Network. Le riprese, svolte tra il Torrazzo e diversi punti del territorio, mettono al centro la cucina stagionale e la lavorazione degli ingredienti locali, con l’obiettivo dichiarato di mostrare come un contesto rurale possa diventare parte attiva del racconto gastronomico.

Coinvolte le scuole

Un elemento rilevante del lavoro di Bianchi in valle riguarda poi il coinvolgimento delle scuole del territorio. Per il nuovo programma e per alcune attività dell’Home Restaurant, lo chef ha collaborato con le studentesse del corso per estetiste della Scuola di Formazione Tutor di Piacenza, che si sono occupate del trucco di Bianchi in vista delle riprese televisive. Un’esperienza che si aggiunge alle precedenti collaborazioni con gli allievi della scuola alberghiera, chiamati a confrontarsi con un contesto professionale reale. Il rapporto con il territorio è un altro asse del progetto. Il Comune di Gazzola, da anni impegnato nella promozione del turismo lento, considera attività come quella del Torrazzo un tassello significativo di una strategia più ampia. L’assessore Maria Rattotti ha ricordato come «iniziative di questo tipo contribuiscono a mantenere viva la valle, favorendo una narrazione che non si limita alla dimensione paesaggistica ma coinvolge economia locale, filiere e giovani professionalità» .