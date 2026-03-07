«L’uomo sbagliato è una storia che resta oltre il sipario»

Tra i narratori contemporanei in grado di trasportare lo spettatore nel luogo e nel momento in cui il racconto si sta svolgendo, c’è sicuramente Pablo Trincia. Il pubblico, abituato a restare incollato con cuffie e cuore ai suoi podcast, lo sa bene e ha premiato il noto giornalista con numerosi sold out nei teatri in cui ha portato lo spettacolo intitolato “L’uomo sbagliato”. Un’inchiesta dal vivo, firmata dallo stesso Trincia con Debora Campanella, che approderà al teatro Politeama di Piacenza martedì 10 marzo alle 21. Una storia intensa e sconvolgente quella di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessò dal carcere quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà degli anni Novanta. Delitti per i quali, in alcuni casi, erano state condannate persone innocenti. Abbiamo raggiunto telefonicamente Pablo Trincia per parlare dello spettacolo.