Magia al tramonto: ai Bersani va in scena Cappuccetto Rosso

C’era una volta… un piccolo borgo incantato, abbracciato dalle colline della Val Vezzeno, dove le case raccontano storie e le serate d’estate profumano di magia. Ai Bersani di Gropparello, noto come il borgo delle fiabe, ieri sera è andato in scena uno spettacolo che sembrava uscito direttamente da un libro illustrato: una fiaba narrata tra gli alberi, con la luce dorata del tramonto che sfumava il cielo alle spalle.

Tra le fronde, proprio lì dove si incontrano realtà e immaginazione, è apparsa lei: Cappuccetto Rosso. E in un attimo il silenzio del borgo si è fatto incanto. I bambini, seduti sul prato con gli occhi spalancati e il fiato sospeso, si sono lasciati trasportare in un mondo fatto di lupi, nonne e boschi magici, per poi sciogliersi in risate scroscianti, complici le trovate ironiche e lo stile frizzante dello spettacolo.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione attiva dei bambini stessi, chiamati sul palco in alcuni momenti dello spettacolo:m. E tutto intorno, un pubblico numeroso fatto di famiglie, nonni, escursionisti e abitanti del borgo, raccolti sotto lo stesso cielo d’estate per vivere, insieme, una favola.

Lo spettacolo, messo in scena dal gruppo “Fantateatro” di Cortemaggiore (composto da una ventina di attori, tra adulti e piccoli, provenienti da alcune famiglie del paese) è stato un vero e proprio musical per bambini, tra canzoni, scenette divertenti e costumi colorati. La compagnia, che intende portare allegria e educazione attraverso il teatro, è ormai di casa ai Bersani e tornerà a ottobre con un nuovo spettacolo: Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville, ovviamente rivisitato in chiave per ragazzi.

L’evento di ieri sera arriva dopo il ciclo de “I giovedì dei Bersani”, quattro serate autogestite con musica e teatro che hanno animato - nelle scorse settimane - l’estate del borgo.

Ai Bersani, la fiaba non è solo un tema, bensì un vero e proprio stile di vita. Le vie del borgo, ornate da murales con i personaggi delle favole più amate, accolgono ogni anno centinaia di visitatori in cerca di un’atmosfera diversa, fatta di colori, fantasia e comunità. E quando, come ieri sera, le storie prendono vita davanti ai tuoi occhi e si mescolano con la luce calda del tramonto, capisci che questo è davvero un luogo dove le fiabe non si leggono: si vivono.