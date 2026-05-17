Mr. Bowl: «Cooper sì, ma non mini. Grande come Aida»

Ben svegliato Mr. Bowl. È spettinato, ha fatto bagordi?

Buongiorno anche a lei. Ma quali bagordi? Sono sbalordito e ancora rintronato dall'ultimo incontro che ho fatto. Ho deciso di partire in un tour di concerti, di cantare con tutta la mia forza. Mi ha convinto la persona giusta!

Partire per un tour? Un'altra volta? Ma la smetta, che tanto poi non fa mai nulla.

Come si permette? Guardi che lo faccio davvero adesso. Il blues e il soul saranno il mio pane quotidiano.

Ancora? Facciamola finita, chi è il prossimo ospite di Bowlcast?

La mitica ineguagliabile Aida Cooper. È stata lei a convincermi. Una cantante incredibile, voce divina, di una simpatia e di un'ironia sconfinate. Energica e dissacrante allo stesso tempo. I suoi vocalizzi mi hanno inebriato.

Sicuramente Cooper stava scherzando.

No! Ha detto che la mia voce le ricorda quella di Fausto Leali, con un accenno di De Gregori!

Sì, una spolverata di Umberto Tozzi e un pizzico di Guccini. Ma la smetta...

La smetta lei! Aida Cooper è un'istituzione, lei sì che mi può giudicare davvero. Cantante solista, corista e amica di Loredana Bertè, dell'immensa Mia Martini. Ha lavorato con Edoardo Bennato, con Anna Oxa, Mina, Riccardo Cocciante. Con una grande passione per la cucina e per gli animali. Un personaggio scoppiettante, quasi quanto me...

Cucina, animali? Per questo ha un mestolo in mano? Glielo ha dato Aida Cooper?

Niente, non vuole proprio imparare. Dovete guarda la puntata di Bowlcast, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. In questo modo potrete guastare tutti gli aneddoti spassosi di Aida Cooper, le sue origini bettolesi, la passione per il canto, i suoi nuovi progetti.