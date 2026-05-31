Mr. Bowl: «Forza Milan, in tutti i sensi!»

Mr. Bowl, come si è vestito? Se la vedessero Tassi e Di Trani la caccerebbero.

«Intanto buongiorno a lei. E poi non si preoccupi. È una maglietta del Milan. E Tassi è già sparito. Si sarà offeso, fatti suoi».

Ho capito, ma lo sa che sono entrambi interisti e lei indossa la maglietta dei cugini. Non le sembra un po' troppo?

«Loro non capiscono. È una citazione, anzi, un tributo. Calcistico, ma non solo».

Cioè? Mi sa che si sta capendo da solo, come accade spesso...

«Ma no! È per l'ospite di questa puntata di Bowlcast, il mitico Alessandro Milan! Giornalista di Radio24, voce del programma Uno, nessuno, 100Milan con Leonardo Manera, scrittore, presidente dell'associazione Wondy sono Io dedicata a sua moglie Francesca Del Rosso. Un grande».

Ah ecco, quindi Milan, ma non milanista?

«Sì, certo, è anche milanista. Nomen Omen. E Tassi ha dato sfoggio della sua scarsa sportività».

In che senso?

«Allora non mi ascolta proprio. Le ho detto che si è offeso, è sparito. Ha sentito che arrivava un ospite milanista di nome Milan e se l'è data a gambe. Ha mollato Di Trani in studio da solo».

Be' almeno Di Trani è stato più sportivo.

«Macché. Quel capellone piange ancora per il derby perso 6-0. Solo che conosce Milan da tanto, ha cominciato proprio nel suo programma».

Quindi, in un certo senso, è anche colpa di Milan se Di Trani è così?

«Esatto, ma glielo perdoniamo. Ha anche fatto un regalo significativo al programma».

Cioè?

«Non vi dico nulla, dovete guardare la puntata Bowlcast, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Potrete ridere con me e con Milan che prendiamo in giro il povero Di Trani.