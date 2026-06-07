Mr. Bowl: «Voglio sentire, come fa Marco Ligabue!»

Buongiorno Mr. Bowl, questo capello lungo, il piercing, gli stivali. È diventato un rocker?

A parte che io sono sempre stato un rocker, buongiorno a lei. È un piccolo revival della mia giovinezza, sento di poter tornare sui palchi con la mia chitarra a infiammare il pubblico.

Ma basta, non è mai stato un musicista, la smetta.

Io no, ma ho una chitarra e sto prendendo lezioni da un grande rocker italiano, uno che continua a girare l'Italia e a divertire le piazze.

È il solito giochino: ha una nuova moda ogni settimana per annunciare l'ospite di Bowlcast. Chi sarebbe?

Marco Ligabue, grande cantautore, artista e conoscitore a tutto tondo della musica. È di una immensa profondità, molto sensibile nei suoi testi e anche come persona. Nel suo ultimo album "M.A.P.S." arriva tutta la sua essenza.

Maps? Come il navigatore?

Ignorante di uno pseudo-giornalista. M.A.P.S. è un geniale acronimo, vuol dire Manuale Alternativo Per Sentire. Ed è quello che voglio fare, voglio imparare a sentire come fa Marco Ligabue. È un musicista impeccabile, una persona simpaticissima. Soprattutto, però, molto coraggiosa, perché ha inseguito il suo sogno nonostante il cognome pesante che porta. Ha lavorato con il fratello Luciano Ligabue, una delle più grandi rockstar italiane e non solo, sono legatissimi e a un certo punto ha deciso anche lui di provarci. E posso assicurarvi che Marco spacca!

Certo, il titolo dell'ultimo album M.A.P.S. è un po' ambiguo...

Guardi che la battuta sul navigatore l'hanno fatta anche Tassi e Di Trani. Che vergogna, volevo sotterrarmi. Sa quell'effetto della freddura che non fa ridere e si sentono i grilli di sottofondo? Ecco, ridevano solo loro due, che imbarazzo.

Ah quindi Tassi è tornato?

Sì, sono riuscito a bloccarlo. Stava intraprendendo una nuova carriera da trafficante di quadri di nudo artistico in Sud America. Dice che è molto bravo e che il business è fiorente.

Tassi dipinge bene?

Ma per carità, ho visto due suoi dipinti e gli ho detto "Senti, fai una cosa, torna a Bowlcast, che almeno fai meno danni e ti difendo io". Vediamo quanto durerà, ora si è messo in testa di allevare coleotteri e grilli sulle valli piacentine. Dice che vuole produrre il salame di grillo. È impazzito.

Ok, non ci sto capendo più niente. Torniamo a Marco Ligabue per favore. Cosa ha raccontato di Correggio? Della balera della sua famiglia? Cosa preferisce della cucina emiliana?

Sì certo, così poi leggete tutto qui e non guardate la puntata. Ma dai, dovreste averlo imparato. So che è difficile sopportare Tassi e Di Trani, ma per scoprire tutto su Marco Ligabue vi tocca sintonizzarvi come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà.