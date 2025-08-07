Ora il film dei Manetti ispira una sfida a calcio tra Bobbiese e "Us Palmese"

È un film che nasce da mare di ricordi «U.S.Palmese»: sono quelli di Marco e Antonio Manetti, che sono tornati al Bobbio Film Festival accolti da un grande affetto, ripagato dai fratelli registi, che sono stati anche Maestri di Bottega del corso Fare Cinema, tra confessioni toccanti e aneddoti divertenti. Il film, una favola tenera e allegra, racconta la storia di un anziano Don Vincenzo (Rocco Papaleo) che per risollevare le sorti della squadra di calcio locale sogna di portare a Palmi, una piccola cittadina della Calabria, Etienne Morville (Blaise Afonso), fortissimo giocatore di Serie A dal pessimo carattere.

Tra promesse con il sindaco Roberto Pasquali di futuri match tra la Palmese e la Bobbiese - che condividono gli stessi colori nero e verde - selfie con il pubblico, sondaggi sui nuovi tifosi della Palmese i due Bros hanno travolto la platea.

«U.S. Palmese» è dedicato alla madre dei registi, che era originaria della zona: «Mamma ci ha cresciuti liberi e palmisani - ha raccontato Marco Manetti citando l’omaggio della scena finale – Ha vissuto per tutta la nostra vita a Roma, poi è tornata a Palmi negli ultimi anni, e siamo stati con lei il più possibile ed è morta dopo aver visto il primo montaggio del film. Era molto preoccupata perché i palmisani sono difficili, scettici, e purtroppo non ha visto il grande amore con cui il paese lo ha accolto».

«Siamo andati nella provincia calabrese per mettere in scena una favola – ha proseguito Antonio - I film devono far sognare, e attraverso «U.S.Palmese» speriamo che il calcio, che noi amiamo, possa tornare a essere uno sport con un risultato inaspettato e non solo una competizione dove vince chi è più ricco».