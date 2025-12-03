“Scarpette Rosse”, il film “Amami se hai il coraggio!”

Un nuovo appuntamento con “Scarpette Rosse”, il format di Telelibertà dedicato al cinema e condotto dalla critica cinematografica Barbara Belzini: per la rassegna “Effetto Notte” dedicata al cinema francese che ci ha accompagnato per tutto il 2025, questa sera alle 21 andrà in onda “Amami se hai il coraggio!”, una commedia romantica del 2003, diretta dal regista francese Yann Samuell e interpretata da due bellissimi (e qui anche giovanissimi) del cinema d’oltralpe, Marion Cotillard e Guillame Canet.