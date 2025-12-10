Liberta - Site logo
Scarpette Rosse, il film “Atlantic city”con Susan Sarandon e Burt Lancaster

Vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, aex equo con Gloria di Cassavetes, è un noir malinconico e sentimentale che avvicina due personaggi agli antipodi

Barbara Belzini
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Ultimi appuntamenti dell’anno per “Effetto Notte”, la rassegna cinematografica dedicata al cinema francese proposta dal contenitore di Telelibertà Scarpette Rosse, condotto dalla giornalista e critica cinematografica Barbara Belzini: questa sera alle 21 andrà in onda “Atlantic city”, un film di Louis Malle del 1980, interpretato da Susan Sarandon e Burt Lancaster.
Vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, aex equo con Gloria di Cassavetes, è un noir malinconico e sentimentale che avvicina due personaggi agli antipodi, una ragazza giovane e ambiziosa e un uomo sul viale del tramonto sullo sfondo di una città in declino, un tempo luogo simbolo dei ruggenti anni ’20 e poi trascinata nel gioco d’azzardo legalizzato che comincia a diffondersi negli anni ’80.

