"Scarpette rosse", il film “Gli amori folli” di Alain Resnais

Per la rassegna "Effetto Notte" dedicata al cinema francese, "Scarpette Rosse", il format di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini, questa sera alle 21 propone "Gli amori folli", un film del 2009 diretto dal famoso regista Alain Resnais, autore di titoli che sono riconosciuti capolavori del cinema come "Hiroshima mon amour" del 1959 e "L'anno scorso a Marienbad" del 1961.

Con questo film, vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, tratto romanzo "L'incident" di Christian Gailly, Resnais racconta con il tocco leggero di un quadro di Chagall l'incontro tra Marguerite (Sabine Azéma) e Georges (André Dussolier).