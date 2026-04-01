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Scarpette rosse, il film “La parte degli angeli

All’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher” che omaggia il cinema britannico

Barbara Belzini
|44 minuti fa
Scarpette rosse, il film “La parte degli angeli
1 MIN DI LETTURA
Nuovo appuntamento con “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto dalla critica cinematografica Barbara Belzini: questa sera, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher” che omaggia il cinema britannico, alle 21 andrà in onda “La parte degli angeli”, un titolo di Ken Loach del 2012, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes.

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