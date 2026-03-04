“Scarpette Rosse", il film “Sweet sixteen” diretto da Ken Loach
Premiato per la Migliore Sceneggiatura al 55esimo Festival di Cannes
Barbara Belzini
|2 ore fa
Un nuovo appuntamento con “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher” dedicata al cinema britannico, questa sera dopo il Tgl andrà in onda “Sweet sixteen”, un film del 2002 diretto da Ken Loach, premiato per la Migliore Sceneggiatura al 55esimo Festival di Cannes.