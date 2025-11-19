Liberta - Site logo
“Scarpette Rosse”, per la rassegna “Effetto Notte” il film “Nella casa”

Scritto e diretto dal regista francese François Ozon, e interpretato da Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas e Emmanuelle Seigner

Barbara Belzini
|2 ore fa
Un nuovo appuntamento con “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: per la rassegna “Effetto Notte” dedicata al cinema francese che ci ha accompagnato per tutto il 2025, questa sera alle 21 è in programma “Nella casa” un film del 2012 scritto e diretto dal regista francese François Ozon, e interpretato da Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas e Emmanuelle Seigner.

