“Scarpette Rosse”, per la rassegna “Effetto Notte” il film “Nella casa”
Scritto e diretto dal regista francese François Ozon, e interpretato da Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas e Emmanuelle Seigner
Barbara Belzini
|2 ore fa
Un nuovo appuntamento con “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: per la rassegna “Effetto Notte” dedicata al cinema francese che ci ha accompagnato per tutto il 2025, questa sera alle 21 è in programma “Nella casa” un film del 2012 scritto e diretto dal regista francese François Ozon, e interpretato da Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas e Emmanuelle Seigner.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Castel San Giovanni, schianto nella rotonda: auto distrutta contro il monumento degli alpini
2.
Le aprono lo sportello dell'auto, lei reagisce e li mette in fuga
3.
In Val Rosello si coltivano i funghi per la prima volta: «Il profumo dei nostri boschi»
4.
Professore aggredito da uno studente, interviene la polizia