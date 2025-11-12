Scarpette rosse, per la rassegna "Effetto Notte" il film "Parigi"

Un nuovo appuntamento con "Scarpette Rosse", il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: per la rassegna "Effetto Notte" dedicata al cinema francese che ci ha accompagnato per tutto il 2025, questa sera alle 21 è in programma "Parigi", un film del 2008 diretto da Cédric Klapisch, regista, sceneggiatore e produttore francese, noto soprattutto per "L'appartamento spagnolo del 2002, che gli regalò la fama internazionale. Qui raduna un grande cast, composto tra gli altri da Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini, Melanie Laurent e Gilles Lellouche per una storia corale a incroci, alla maniera fluida e universale del cineasta americano Robert Altman. Il coro di personaggi che racconta Parigi torna, in un omaggio alla città di ieri e di oggi, nel nuovo lavoro di Klapisch, "I colori del tempo", che arriverà nelle nostre sale proprio questo fine settimana.